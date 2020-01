Ende des Streits : Deutsche-Bank-Vorstand verzichtet auf halben Bonus

Jahreswirtschaftsbericht : Regierung erwartet mehr Wachstum

„Die Aussichten haben sich aufgehellt“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin. Im vergangenen Jahr legte die deutsche Wirtschaft zwar das zehnte Jahr in Folge zu, schrammte aber zeitweise nur knapp an einer Rezession vorbei.