Claudio de Sanctis drückt aufs Tempo. Der 50 Jahre alte Italiener mit Schweizer Pass, der im April als neuer Privatkundenvorstand der Deutschen Bank „spätestens ab 1. November“ berufen wurde und sein Amt nun schon am 1. Juli von Karl von Rohr übernommen hat, verfolgt offenbar einen klaren Plan. Rund 20.000 Deutsche-Bank-Mitarbeiter zuzüglich 18.000 in nachgeordneten Bereichen werden schon ab 20. Juli nach anderen Abläufen arbeiten. Einige Führungskräfte verlieren durch eine stärkere Zentralisierung ihre Position, wie die Deutsche Bank am Mittwoch unter der Überschrift „Neue Ausrichtung der Privatkundenbank“ intern mitteilte.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Blick in die Mitarbeiterinformation, die der F.A.Z. vorliegt, zeigt: Auch auf die gut 20 Millionen deutschen Privatkunden der Marken Deutsche Bank und Postbank wird sich die veränderte Struktur auswirken. Besonders groß dürften die Veränderungen für diejenigen Kunden sein, die mit einem Vermögen ab einem niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag künftig in der Deutschen Bank schon zu den reichen Kunden („Private Banking“) zählen, die von nun an zusammen mit den noch reicheren Wealth-Management-Kunden betreut und intensiver beraten werden. In diesem ersten von fünf Marktbereichen will die Deutsche Bank offenbar Kundenbetreuer einstellen und wachsen.

Alle Kunden mit weniger als 100.000 Euro Vermögen werden künftig im zweiten Marktbereich „Personal Banking Germany“ betreut. Beide Marktbereiche nutzen die noch 400 Filialen der Deutschen Bank und die 600 Zweigstellen der Postbank. Mit der Deutschen Post laufen allerdings Gespräche, Postbank-Filialen zu schließen. Denn gerade das einfache Privatkundengeschäft will die Deutsche Bank stärker digitalisieren. Hartnäckig halten sich Gerüchte, es könne zu einem Stellenabbau kommen. Bestätigt wird in Unternehmenskreisen bisher nur, dass etwa im Baufinanzierungsgeschäft, das nach den jüngsten kräftigen und schnellen Zinserhöhungen in allen Banken eingebrochen ist, gespart werden soll.

Klarer zweiter Mann

Eine hervorgehobene Position in der Führung der Privatkundensparte nimmt Lars Stoy ein, der seine Karriere in der Postbank machte und im Rennen um den Posten des Privatkundenvorstands gegen den fast gleichaltrigen de Sanctis den Kürzeren zog. Stoy wird nun ganz klar zum zweiten Mann hinter de Sanctis und für den neu formierten Marktbereich „Wealth Management und Private Banking Germany“ verantwortlich sein. Für das einfache Privatkundengeschäft wird noch eine Führungskraft gesucht, die allerdings Stoy untergeordnet sein soll.

Stoy als Gesamtverantwortlicher für das Deutschlandgeschäft ist für de Sanctis wichtig, weil der seit Langem in Zürich lebende Italiener kein Deutsch spricht. Das kann ein Nachteil sein, da er weder die spezifischen deutschen Arbeitnehmerrechte als auch die deutschen Kundenbedürfnisse im Detail kennt. So hat etwa die Deutsche Bank schlechte Erfahrungen gemacht, als sie 1999 das Privatkundengeschäft ins Private Banking für wohlhabende Kunden und in die Deutsche Bank 24 für Massenkunden teilte. Schon damals sollte das Anhängsel „24“ Modernität und ständige Erreichbarkeit symbolisieren, ging aber schließlich als Symbol für eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in die Bankgeschichte ein und sorgte für erboste Kunden. Drei Jahre später wurde die Bank 24 rückgängig gemacht. Stoy, der damals seine Bankkarriere in der Commerzbank begann, dürfte sich noch daran erinnern.

DT. BANK -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 NYSE Tradegate Lang & Schwarz Schweiz OTC Stuttgart Frankfurt Schweiz Wien Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Sein neuer Chef de Sanctis war in den vergangenen drei Jahren auf gleicher Ebene für das internationale Privatkundengeschäft der Deutschen Bank vor allem in Spanien, Italien und Belgien zuständig. Dieses legt de Sanctis nun organisatorisch für Produkt-, Anlage- und Verwaltungsaufgaben mit dem deutschen Privatkundengeschäft zusammen und strafft durch diese Zentralisierung die Strukturen. Damit verlieren einige Führungskräfte ihre Position.

Der neue Führungszirkel

Für Produkte und Dienstleistungen der Privatkundenbank erhält etwa Alessandro Caironi die Gesamtverantwortung. Als einzige Frau in dem rund ein Dutzend Personen großen Führungszirkel wird Sandra Wirfs als COO zuständig für die Effizienz der Prozesse. Manuel Loos verantwortet die Betriebsabläufe. Wirfs wird auch interimistisch den neuen Bereich Business Risk & Controls leiten. „Diese Funktion wird völlig unabhängig sein und an mich berichten, um Geschäftsrisiken in der gesamten Privatkundenbank zu identifizieren und Kontrollen und Prozesse zu hinterfragen, aber auch um unsere Risikokultur weiter zu verbessern“, schreibt de Sanctis in der Mitarbeiterinformation. Neu im engsten Führungszirkel ist auch Christian Nolting, der als Chefanlagestratege künftig für alle Marktbereiche die Investmentstrategie vorgeben soll.

Neben den zwei deutschen Marktbereichen wird es in der Deutsche-Bank-Privatkundensparte einen Marktbereich für Schwellenländer unter der Führung von Marco Pagliara, einen für die Länder Spanien, Italien und Belgien mit Filialgeschäft unter der Leitung von Inigo Martos und einen fünften Marktbereich geben, der 20 Länder in Europa und den USA unter der Verantwortung von Arjun Nagarkatti abdeckt. Dieses internationale Geschäft war bisher schon auf einem Wachstumspfad. Die Filialen im Ausland wurden unter de Sanctis Führung weniger, aber zu größeren und lebendigeren Standorten, wo nicht nur Geschäfte abgeschlossen, sondern die Kunden auch mit Vorträgen und Ausstellungen angelockt werden.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland standen die vergangenen Jahre dagegen vor allem unter dem Stichwort Kostensenkung. Schließlich war die Privatkundensparte der Deutschen Bank bis zu ihrer Eingliederung vor drei Jahren noch unter dem Namen DB Privat- und Firmenkundenbank AG ein eigenes Unternehmen mit neun Vorstandsmitgliedern. Die IT-Migration der Postbank auf die Systeme der Deutschen Bank wurde nach mehr als zehn Jahren gerade erst in diesen Tagen abgeschlossen. Jetzt ist nach Ansicht von de Sanctis auch das Deutschlandgeschäft so weit, auf Wachstumskurs umzuschalten – im Gleichklang mit dem internationalen Geschäft.