Trotz Krieg in der Ukraine : Deutsche Bank setzt sich ehrgeizige Ziele

Nachdem Vorstandschef Christian Sewing die Deutsche Bank aus ihrer tiefen Krise herausgeführt hat und vor wenigen Wochen den ersten Milliardengewinn seit Jahren vorlegen konnte, schraubt er die Renditeziele der Bank nun noch einmal hoch. Trotz des Ukrainekriegs und der unsicheren politischen wie wirtschaftlichen Folgen, präsentiert er an diesem Donnerstag die neuen strategischen Ziele auf einem Investorentag der Bank, und macht gleich mehrere mutige Ansagen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Bis 2025 strebt die Bank an, ihre Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital (im Fachjargon RoTE abgekürzt) auf mehr als 10 Prozent zu steigern und organisch „zusätzliches Eigenkapital in beträchtlichem Umfang“ zu generieren, heißt es in einer Mitteilung zu dem am Nachmittag stattfindenden Investorentag. Das bisherige Ziel für 2022 hatte bei 8 Prozent gelegen. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres habe die Bank allerdings schon eine Eigenkapitalrendite von 11,8 Prozent erzielt, heißt es in der Mitteilung.

Erreichen wolle die Bank das Ziel durch eine Kombination aus steigenden Erträgen, weiteren Effizienzmaßnahmen und eigenfinanzierten Investitionen. Bei erfolgreicher Umsetzung, so sieht es zumindest Sewing, würde die Strategie es ermöglichen, für die Jahre 2021 bis 2025 rund acht Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten und zugleich in alle vier Geschäftsbereiche der Bank zu investieren. Bislang hatte die Bankführung ihren Aktionären die Ausschüttung von fünf Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Erträge hoch, Kosten runter

Neben dem Renditeziel verspricht Sewing seinen Investoren zudem ein durchschnittliches jährliches Ertragswachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent schon von diesem Jahr an. Damit würden die Erträge bis 2025 auf rund 30 Milliarden Euro steigen. Bei den Kosten peilt der Bankchef dagegen wie schon seit einiger Zeit keine absolute Ersparnis mehr an. Vielmehr hat er nun das Ziel einer Aufwand-Ertrag-Relation von unter 62,5 Prozent ausgerufen. Für jeden verdienten Euro will die Bank also höchstens noch 62,5 Cent ausgeben. Diese relative Größe erlaubt es der Bank, bei steigenden Einnahmen weniger stark auf die Kostenbremse zu drücken.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Von dem Ukrainekrieg lassen sich Sewing und seine Vorstandskollegen in ihrer Planung bis 2025 offenbar wenig beeindrucken. Im Gegenteil sieht der Bankchef sogar eine Chance darin, dass viele Kunden in unsicheren Zeiten Rat von ihrer Bank zur Absicherung ihrer Geschäfte und Finanzen brauchen dürften. „Unsere Bank ist in einer guten Ausgangsposition, um ihre Kunden durch geopolitische und makroökonomische Veränderungen zu führen, einschließlich der aktuellen Unsicherheiten“, sagt Sewing.

„Begrenztes Russland-Risiko“

Während die französische Großbank BNP Paribas ihren ebenfalls schon länger geplanten Investorentag kurzerhand verschoben hat, stellen sich Sewing und Finanzvorstand James von Moltke als erste Vertreter einer namhaften europäischen Investmentbank den Fragen ihrer Investoren zum Geschäftsverlauf seit Kriegsausbruch. In der Mitteilung wird von Moltke mit den Worten zitiert: „Alle unsere Geschäftsbereiche sind gut ins Jahr gestartet. Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt, und wir haben die Risiken unter Kontrolle.“

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Das Institut hatte sich nach einem Geldwäscheskandal im Jahr 2014 weitgehend aus Russland zurückgezogen. Das Brutto-Kreditengagement bezifferte die größte deutsche Bank am Mittwoch Abend in einer Mitteilung auf 1,4 Milliarden Euro, was rund 0,3 Prozent des gesamten Kreditbuchs entspreche. Nach Berücksichtigung von Garantien und Sicherheiten betrage das Netto-Kreditengagement mit Russland-Bezug noch 600 Millionen Euro. 500 Millionen Euro davon seien an große russische Unternehmen „mit wesentlichem Geschäft und Cashflow außerhalb Russlands" vergeben worden. Diese Kredite seien auch außerhalb Russlands gebucht. Das Netto-Kreditengagement in Bezug auf die Ukraine beziffert die Bank auf 42 Millionen Euro.

Krieg vernichtet Kurszuwachs eines Jahres

Die nun vorgelegten neuen Ziele sind die Fortsetzung der Neuausrichtung, der der vor vier Jahren angetretene Sewing der Bank im Sommer 2019 auferlegt hatte. Im Zuge der Finanzkrise war die Bank nach vielen Rechtsskandalen zeitweise bis an den Rand ihrer Existenz geraten und kämpfte gegen ihren Bedeutungsverlust an. Sewing gelang es dann aber mit einer strikten Konzentration auf die Kerndisziplinen, die Bank wieder zu stabilisieren und profitabel zu machen. Dabei half, dass die Paradedisziplin der Bank, das Geschäft mit Anleihen und Währungen, in der Coronapandemie florierte und die Aussicht auf steigende Zinsen zuletzt auch Investoren wieder für Banken begeistern konnten. In den ersten Monaten dieses Jahres konnte allein der Aktienkurs der Deutschen Bank um 40 Prozent zulegen.

DT. BANK -- -- (--) Xetra NYSE London SE Int. Level 1 Schweiz OTC Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Wien Schweiz Schweiz 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Anleger halten die möglichen Folgen, die der Ukrainekrieg mit sich bringen könnte, allerdings für deutlich größer als die Bankführung selbst. Neben den unmittelbaren Auswirkungen aus Russland-Krediten könnten schließlich auch eine verzögerte Zinswende der Zentralbanken, die hohen Energiepreise und eine weiter steigende Inflation das Geschäft der Banken erheblich erschweren. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind jedenfalls die Aktienkursgewinne der Deutschen Bank eines gesamten Jahres wieder verpufft. Auch am Mittwoch Vormittag gehörte die Aktie mit einem Minus von 5 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten.

Mehr zum Thema 1/

Doch Sewing ficht das nicht an. „In den vergangenen drei Jahren haben wir ein starkes Fundament für eine robuste und nachhaltig profitable Deutsche Bank geschaffen“, sagt Sewing. „Mit unserer weiterentwickelten Strategie schalten wir nun auf nachhaltiges Wachstum und höhere Kapitalausschüttungen an unsere Aktionäre um. Zudem sind wir sehr gut aufgestellt, um unsere Kunden bei der Transformation zu einer nachhaltigen und digitalisierten Wirtschaft zu unterstützen.“