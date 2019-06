Beschluss am 7. Juli? : Deutsche Bank plant größeren Vorstandsumbau als gedacht

In der Deutschen Bank zeichnen sich für kommenden Sonntag Entscheidungen über die vielzitierten „harten Einschnitte“ ab, die der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing auf der Hauptversammlung am 23. Mai angekündigt hat. Denn für den 7. Juli ist eine Sitzung des Aufsichtsrats einberufen. Nach Informationen der F.A.Z. könnte dann ein größerer Umbau des Vorstandes bekanntgegeben werden als bisher gedacht. Auch die Pläne für einen Abbau von rund 20.000 Stellen werden offenbar konkreter. Noch aber sei einiges im Fluss, sagte ein Aufsichtsrat am Sonntag dieser Zeitung. Die Deutsche Bank wollte sich nicht äußern.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Nach Informationen der F.A.Z. gehört zu den wahrscheinlichen unter den diskutierten Varianten für ein Vorstandsrevirement, dass Bankchef Sewing zusätzlich zu seinen Aufgaben die Verantwortung für das Investmentbanking übernimmt. Die seit zwei Quartalen defizitäre Sparte wird derzeit vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Garth Ritchie geführt. Der Südafrikaner Ritchie steht wegen seiner hohen Vergütung für 2018 von 8,6 Millionen Euro (mehr als Sewing mit 7,0 Millionen Euro) in der Kritik. Das hohe Gehalt liegt unter anderem daran, dass Ritchie noch bis November 2020 für außerordentliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brexit monatlich 25.0000 Euro Zulage zu Grundgehalt und Boni erhält.

Außerdem wird gegen ihn wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden rund um zweifelhafte Cum-Ex-Geschäfte ermittelt. Dass Ritchie abgelöst und Sewing den anstehenden Rückbau des Investmentbankings zur Chefsache machen könnte, ist keine ganz neue Spekulation. Darüber hatte etwa die F.A.Z. schon am 19. Juni berichtet. Diese Lösung hätte auch den Vorteil, dass die Deutsche Bank dem Ziel näher käme, den derzeit neunköpfigen Vorstand zu verkleinern.

Jeder fünfte könnte entlassen werden

Dieses Vorhaben ließe sich auch erreichen, wenn sich die Deutsche Bank von der einzigen Frau im Vorstand, der für Compliance (Einhaltung der Gesetze) verantwortlichen Sylvie Matherat, trennen würde. Matherat ist bei Bankaufsehern nicht wohlgelitten, weil sie die manuellen und dennoch oft lückenhaften Geldwäschekontrollen der Deutschen Bank nicht verfeinert bekommt. Allerdings pocht die Aufsicht dem Vernehmen nach auch darauf, dass die in der Vergangenheit von Tausenden Rechtsfällen belastete Deutsche Bank ein Vorstandsressort „Compliance“ behält. Als interne Nachfolgekandidatin für Matherat drängt sich für manche Karin Dohm auf. Sie ist derzeit Head of Regulatory Affairs, steht aber nach Informationen der F.A.Z. derzeit eher nicht für einen Vorstandsposten zur Debatte.

Lobend erwähnt hat Sewing auf der Hauptversammlung hingegen ausdrücklich den für die Digitalisierung der Betriebsprozesse verantwortlichen Frank Kuhnke. Er ist seit 1. Januar im Vorstand und könnte möglicherweise weitere Aufgaben etwa von Matherat übernehmen. Darüber hinaus nannte Sewing den erst 39 Jahre alten Stefan Hoops, der derzeit das „Herzstück“ der Deutschen Bank, die für die Abwicklung internationaler Zahlungen von Unternehmen zuständige „Transaktionsbank“, leitet. Für Sewing scheint Hoops so etwas wie eine Allzweckwunderwaffe zu sein. Ob es Hoops jetzt schon in den Vorstand schafft oder zunächst unterhalb des Vorstandes gemeinsam mit Mark Fedorcik, dem derzeitigen Vizechef, für das Investmentbanking verantwortlich wird, scheint noch offen.

Die Deutsche Bank hatte zuletzt auch Spekulationen nicht kommentiert und damit für viele bemerkenswerterweise nicht dementiert, dass Finanzvorstand James von Moltke ausscheiden könnte. Beobachter am Finanzplatz hielten es aber für gewagt, falls sich die Deutsche Bank in der gegenwärtigen Umbruchphase von ihm trennen würde. Wie die F.A.Z. am 17. Juni berichtet hat, könnten der Verkleinerung vor allem des Investmentbankings rund 20.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Das „Wall Street Journal“ nannte am Wochenende eine Größenordnung von 15.000 bis 20.000 Stellen, die wegfallen könnten. Dies wäre etwa jede fünfte der zum Ende des ersten Quartals 2019 rund 91.500 Vollzeitstellen im Konzern.

Mehr zum Thema 1/

Während der im April gescheiterten Fusionsverhandlungen mit der Commerzbank war von einem gemeinsamen Arbeitsplatzabbau von 25.000 bis 30.000 die Rede gewesen. Klar scheint, dass die Deutsche Bank nun im Alleingang im Investmentbanking, wo rund 38.000 Leute arbeiten, im Zinsgeschäft und im Aktienhandel kürzt und dafür bisher nicht mehr benötigte Derivate in eine Abbaueinheit außerhalb des Kerngeschäftes verschiebt. Vermutlich wird die Deutsche Bank wegen der dafür anfallenden Kosten ihre Gewinnziele für dieses Jahr verfehlen.

Langfristig wachsen dagegen will die Deutsche Bank in der Vermögensverwaltung. Fabrizio Campelli, der Leiter der Sparte Wealth Management, sagte der Agentur Reuters, er werde bis 2021 rund 300 zusätzliche Mitarbeiter einstellen, etwa ein Drittel mehr als bisher. Im globalen Aktienhandel, in dem rund 1000 Mitarbeiter in Amerika und Asien arbeiten, könnte nach Informationen von Bloomberg dagegen schon diese Woche der Hälfte der Mitarbeiter gekündigt werden.