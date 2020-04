Deutsche Bank macht Gewinn : Überraschung aus den Doppeltürmen

Die Doppeltürme „Soll“ und „Haben“ der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Bild: Wolfgang Eilmes

Ausgerechnet am Anfang der Corona-Krise überrascht die Deutsche Bank positiv. Das fünf Jahre lang fast chronisch defizitäre Kreditinstitut hat wider Erwarten im ersten Quartal 2020 einen Gewinn erzielt. Statt 248 Millionen Euro Verlust vor Steuern und 338 Millionen Euro nach Steuern, wie Analysten zuvor geschätzt hatten, machte die Deutsche Bank 206 Millionen Euro Gewinn vor und 66 Millionen Euro nach Steuern. Kein Wunder, dass die Börse jubelt. Als Reaktion auf die in der Nacht zum Sonntag bekannt gegebene Gewinnmeldung legte der Aktienkurs der Deutschen Bank am Montag zunächst um 8 Prozent auf 5,90 Euro zu.

Trotz der im Juli 2019 begonnenen Sanierung mit der Fokussierung des Investmentbankings und der kompletten Einstellung des globalen Aktienhandels ist es der Deutschen Bank gelungen, den jahrelangen Ertragsschwund zu stoppen. Die Erträge lagen im ersten Quartal mit 6,4 Milliarden Euro rund 700 Millionen Euro höher als erwartet. Auch wenn die Bank erst am Mittwoch offen legen will, woher die Erträge stammen, liegt ein Verdacht nahe: Aus dem Geschäft mit Anleihen. Schon Wettbewerber wie die amerikanische Großbank J.P. Morgan hatten über ein reges Emissionsgeschäft guter Schuldner und Rekordeinnahmen in diesem Geschäftsfeld berichtet. Offenbar ist auch die Deutsche Bank hier zu alter Stärke zurückgekehrt.

Der Vergleich mit J.P. Morgan und anderen amerikanischen Großbanken zeigt aber auch, wie sehr diese in den vergangenen Jahren der Deutschen Bank enteilt sind. Obwohl sie im ersten Quartal 2020 Gewinnrückgänge zwischen 70 und 90 Prozent meldeten, machten Goldman Sachs und eben J.P. Morgan noch Milliardengewinne; die beiden letztgenannten kamen auf 4 und 2,5 Milliarden Dollar nach Steuern, verdienten also etwa 50 Mal so viel wie die Deutsche Bank. Und das, obwohl beide für den drohenden Ausfall gefährdeter Kredite rund 5 Milliarden Dollar zurückstellten. Die Deutsche Bank dagegen musste jetzt nur mit 500 Millionen Euro für Kreditausfälle vorsorgen.

Amerikaner sind höher verschuldet

In den sehr unterschiedlich hohen Risikovorsorgen für Kreditausfälle zeigt sich, dass die Deutsche Bank in einem sehr viel stabileren Kreditmarkt zuhause ist als die amerikanischen Institute. Während in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Wochen 26 Millionen Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind hierzulande Beschäftigte von 700.000 Betrieben in Kurzarbeit. Dank des abfedernden Sozialnetzes wackeln in Deutschland deutlich weniger Immobilienfinanzierungen als in Amerika. Und Kreditkartenschulden sind nur in Amerika ein Thema, auch Studienkredite sind dort weit verbreitet und bringen viele Konsumenten nun an die Belastungsgrenze. Das zeigt sich in den sofort erkennbar ansteigenden Kreditausfällen der amerikanischen Banken.

Aber auch in der Quartalsbilanz der Deutschen Bank gibt es nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Der Vorstand hat am Sonntag entschieden, dass die Eigenkapitaldecke zugunsten einer großzügigeren Kreditvergabe in der Corona-Krise über das selbst gesteckte Ziel gestreckt werden darf. Die Kernkapitalquote werde möglicherweise unter 12,5 Prozent sinken, teilte die Deutsche Bank mit, nachdem sich der Vorstand zuvor stets während der Sanierung dazu bekannt hatte. Doch jetzt in Corona-Zeiten gibt sich alle Welt flexibel. Die Bankaufseher, zu denen die Deutsche Bank lange einen schlechten Draht hatte, haben ihr und anderen Banken Erleichterungen zugestanden. Die Deutsche Bank muss nicht mehr mindestens 11,6, sondern nur noch 10,4 Prozent Kernkapitalquote vorweisen.

Damit haben die Aufseher ihr Spielraum gegeben, um die Kreditvergabe in der Krise auszuweiten. Die Deutsche Bank wirkt entschlossen, diesen Spielraum zu nutzen, auch um verloren gegangenes Vertrauen auf dem Heimatmarkt zurück zu gewinnen und jetzt ihre Kunden zu unterstützen. Eine wieder stärkere deutsche Bank kann der deutschen Wirtschaft nützen, gerade auch, wenn die erfolgsverwöhnten auch hierzulande stark gewachsenen amerikanischen Banken etwas aus der Spur geraten sollten. Denn jemand muss auch die Kredite vergeben, wenn die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt, Händler neue Waren bestellen und finanzieren müssen.