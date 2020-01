Konzernumbau kostet : Deutsche Bank macht Verlust von 5,7 Milliarden Euro

Aktualisiert am

Für die größte Bank in Deutschland ist es der fünfte Jahresverlust in Folge. Das Minus erkläre sich allein aus der Umstrukturierung, sagte Vorstandschef Christian Sewing.

Der größte Konzernumbau in der Firmengeschichte hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen Nettoverlust von 5,7 Milliarden Euro eingebrockt. Es ist der fünfte Jahresverlust in Folge. Das Minus sei vollständig auf die Umstrukturierung zurückzuführen, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag.

Das Geschäft in der Kernbank habe sich dagegen 2019 stabilisiert. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus von fünf Milliarden Euro gerechnet. Um wieder in die Spur zu kommen, hat Sewing dem größten deutschen Geldhaus im vergangenen Sommer eine Rosskur auferlegt. Der Umbau komme aber „planmäßig voran“, erklärte das Unternehmen. Mit dem Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres seien bereits 70 Prozent der insgesamt erwarteten umbaubedingten Belastungen verarbeitet. „Unsere neue Strategie greift“, erklärte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Das Unternehmen sei „zuversichtlich“, den Umbau mit seinen vorhandenen Mitteln stemmen „und nun wieder wachsen zu können“.

Der Anleihehandel, einst das Aushängeschild des Instituts, muss kräftig abspecken, der Aktienhandel wird komplett dichtgemacht. Weltweit fallen 18.000 Stellen weg. Ende Dezember beschäftigte die Bank noch 87.600 Mitarbeiter, 4100 weniger als vor Jahresfrist. Bislang hat die Bank nicht öffentlich gemacht, wie stark der Personalabbau einzelne Regionen oder Sparten betreffen wird.

Am Mittwoch erst hatte Vorstandschef Sewing mitgeteilt, dass die Führungsriege auf volle Bonizahlungen verzichte.