Deutsche Bank : Landen meine Kontodaten jetzt in der Google-Cloud?

Hier ein schwächelnde Großbank mit verbesserungswürdiger IT, dort das größte Internetunternehmen der Welt, das in die Bankenwelt drängt: Ab sofort arbeiten diese beiden ungleichen Akteure – die Deutsche Bank und Google – zusammen, wie sie am Dienstag verkündeten. Die Deutsche Bank will durch die Kooperation in ihren Kundenbeziehungen stärker auf neue Technologien wie Datenanalyse, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zurückgreifen können. Die beiden Unternehmen sprachen von einer „strategischen Partnerschaft, um Finanzdienstleistungen auf eine neue Weise zu entwickeln und anzubieten“.

Zunächst geht es vor allem darum, die Kunden- und Geschäftsdaten auf die Cloud, also einen dezentralen Speicher, von Google zu übertragen, wie ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage sagte. Darauf aufbauend, will die Bank dann aber auch neue Finanzprodukte und Angebote für die Kunden entwickeln. Denkbar seien zum Beispiel eine verbesserte Prognose der Barmittel oder Risikoanalysen für Unternehmenskunden. Auch im Dialog mit den Privatkunden sollen neue Lösungen entwickelt werden. Zunächst haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, der fertige Vertrag soll im Herbst stehen.