Sinkende Gebühreneinnahmen : Deutsche Bank entlässt Investmentbanker

Die Deutsche Bank hat in den USA und Großbritannien nach Informationen der F.A.Z. etwa drei Dutzend Investmentbankern gekündigt. Ein kleiner Anteil der Kündigungen entfällt außerdem auf Standorte in Asien. Der Sprecher der Deutschen Bank wollte dazu keinen Kommentar abgeben. Zuvor gab es ähnliche Berichte in amerikanischen Medien.

In den vergangenen Tagen haben große US-Banken wie JP Morgan und Bank of America (BofA) über einen Rückgang der Gebühreneinnahmen im Investmentbanking im dritten Quartal um knapp 50 Prozent berichtet. Bei Goldman Sachs, die wie die Banken HSBC, Berenberg und Royal Bank of Canada schon früher in diesem Jahr Entlassungen im Investmentbanking vollzogen hat, gingen die Einnahmen sogar um 57 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2021 zurück.

Analysten schätzen im Vorgriff auf die am 26. Oktober anstehende Quartalsbilanz, dass auch die Erträge der Deutschen Bank aus der Beratung von Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen (M&A) und der Emission von Aktien und Anleihen um 50 Prozent geschrumpft sind. So musste die Deutsche Bank bei Porsche, dem größten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr, den amerikanischen Rivalen BofA, Citigroup, Goldman Sachs und JP Morgan die lukrativsten Plätze überlassen. Wegen des Kündigungsschutzes, der schnelle Entlassungen hierzulande verhindert, bleibt die Mannschaft in Frankfurt zunächst erhalten. Aber auch hier könnte es Anpassungen geben, wenn sich der Abschwung im Investmentgeschäft unerwünscht fortsetzt.

