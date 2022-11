Verbotene Absprachen : Bahn will Kartelle automatisch enttarnen

Die Deutsche Bahn ist einer der größten Einkäufer hierzulande – mit rund 20 000 Lieferanten und einem Einkaufsvolumen von 40 Milliarden Euro jährlich. Der große Umfang und die Vielzahl der Geschäftsbeziehungen bergen ein erhebliches Risiko. Der Verkehrskonzern ist quasi prädestiniert, Opfer von Kartellabsprachen und damit überhöhter Preise zu werden.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Diese drohen grundsätzlich überall: von der Kaffeebohne über Schienen bis zu Treibstoff- oder Sicherheitszuschlägen im Fall von Luftfracht. Es ist nicht nur ein theoretisches Risiko. In den vergangenen zehn Jahren hat die DB 600 Millionen Euro an Schadenersatz zurückgeholt, und zwar im Rahmen außergerichtlicher Vergleiche. Aktuell laufen zehn Gerichtsverfahren rund um das Thema Preisabsprachen – auch jenseits der deutschen Grenzen.

Gründlicher und radikaler

Künftig will der Staatskonzern noch gründlicher und radikaler dagegen vorgehen, von seinen Lieferanten preislich übers Ohr gehauen zu werden. Seit Jahresbeginn setzt das Unternehmen eine digitale Lösung ein, die illegale Absprachen zu seinen Lasten schnell und einfach enttarnen soll. Das für Personal und Recht zuständige Bahn-Vorstandsmitglied Martin Seiler hatte die Vorteile der Lösung schon vor zwei Jahren gepriesen: „Wir sehen uns als großer Empfänger von öffentlichen Fördermitteln in einer besonderen Verantwortung, gegen Kartellabsprachen vorzugehen und überhöhte Preise zu verhindern. Unser neues Kartell-Screening-Tool wirkt wie ein Schutzschirm für eine ganze Branche.“ Eigentlich sollte das digitale Werkzeug 2021 eingesetzt werden, letztlich wurde es 2022. Nun haben die Zuständigen ihr erstes Fazit gezogen. Tenor: tolle Sache.

Angebote auf Auffälligkeiten zu untersuchen, das gehörte schon vorher zu den Aufgaben seines Konzerns, wie der für die Beschaffung zuständige Bahn-Manager Jan Grothe erläutert. Aber: „Das glich bisher der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Jetzt haben wir Big Data und Ergebnisse auf Knopfdruck.“

Alarm in 120 Fällen

Aus den festgestellten Auffälligkeiten lerne man für künftige Vergaben. So kann es etwa einen Unterschied machen, ausgeschriebene Gebiete anders aufzuteilen, um den Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern. Der für den Bereich Recht zuständige Bahn-Manager Alexander Gommlich sagt, auffällige Muster im Bieterverhalten würden jetzt automatisch identifiziert. Zur Illustration zeigt er vier Grafiken. Auf dreien sind viele Punkte offenbar relativ willkürlich verteilt, auf einer verlaufen sie fast in Form einer Geraden. Es fällt auf, dass da etwas nicht stimmen kann. Das erkennt zwar auch ein Mensch, aber die Software kann viel kompliziertere Muster erkennen.

Seit dem Start zu Jahresbeginn hat sie 2500 laufende und neue Vergaben geprüft, in der Woche 50 bis 70. 120 Mal schlug sie Alarm. Damit ist zwar noch kein Beweis einer illegalen Anbieteraktion verbunden – aber zumindest können dann DB-Experten dem nachgehen, was sie als „erste Auffälligkeiten“ charakterisieren. In einem Fall wurde die Sache offenbar so verdächtig, dass man das Bundeskartellamt einbezog. Um was es sich handelt, will man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen. Zumindest gebe es Hinweise auf rechtswidrige Lieferantenabsprachen.

„Eine neue Dimension“

Kartelle sind der Bahn schon länger ein Anliegen. Viel früher als Unternehmen aus der Privatwirtschaft begann der Staatskonzern damit, seine hauseigenen Juristen auf die Themen Kartellrecht und die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen auszurichten. Dabei ging es um erhebliche Volumina und manchen großen Fall. Als Geschädigte des sogenannten Luftfrachtkartells legte sich die Bahn mit zahlreichen Fluggesellschaften an.

Mehr zum Thema 1/

Ein weiterer jahrelanger Streitkomplex war das Schienenkartell. Auch hier ging die Bahn wegen illegaler Preisabsprachen gegen eine Reihe von Stahlherstellern, darunter Thyssen-Krupp, gerichtlich vor. Gut möglich, dass solche Streitigkeiten künftig abnehmen – wenn Lieferanten schon aus Furcht vor der neuen Software auf Absprachen verzichten. Rechtsvorstand Seiler ist jedenfalls überzeugt: „Wir haben mit dem Kartell-Screening eine neue Dimension bei der Prävention von verbotenen Preisabsprachen erreicht.“