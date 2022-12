Bahnfahren im Jahr 2023 : Die Bahn gibt das Träumen nicht auf

Die Deutsche Bahn baut aus und verjüngt sich. Das gilt zumindest für ihre ICE-Flotte, die 2023 durch etliche neue Fahrzeuge ergänzt wird. Das nächste Jahr werde das „Rekordjahr“ des Flottenausbaus, kündigte der für den Fernverkehr zuständige Bahn-Vorstand Michael Peterson an. Das Unternehmen erwarte pro Monat die Lieferung von jeweils drei neuen ICE, darunter auch der erst Anfang des Monats eingeführte ICE3 Neo. Immerhin: In seiner ersten Woche habe er nicht die üblichen Kinderkrankheiten gezeigt, die man sonst so bei ICE-Neueinführungen sehe, sagte Peterson. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen mehr als 450 ICE des bundeseigenen Unternehmens im Netz unterwegs sein – etwa hundert mehr als aktuell.

Der Bahn-Manager erinnerte daran, dass es im Jahr 2022 auch viel Positives gegeben habe. „Wir freuen uns insbesondere über den Fahrgastansturm“, sagte Peterson. Seit April merke die Bahn eine deutliche „Post-Corona-Erholung“. Aber auch er kam nicht an der „Schattenseite“ des zu Ende gehenden Jahres vorbei: die betriebliche Qualität und die Pünktlichkeit, die insbesondere wegen der dringend notwendigen Modernisierung der Schieneninfrastruktur stark gelitten haben.

Anlass zu noch größerer Vorfreude – allerdings auch mehr Geduld – sind die Pläne des Staatskonzerns für die Flottenerneuerungen der nächsten Generation von Hochgeschwindigkeitszügen mit bis zu 950 Sitzen pro Zug. Dabei handele es sich nicht um ein normales Beschaffungsprojekt, betonte Peterson, sondern um eine komplette Neuentwicklung. „Das wird das Aushängeschild für die Verkehrswende“, verspricht er.

Neuer Schnellzug für 2031

Im nächsten Jahr will die Bahn die Entwicklung eines neuen Schnellzugs vorantreiben, der voraussichtlich Ende 2031 in Betrieb geht und – wie bisher – bis zu 300 Kilometer je Stunde schnell fahren kann und 400 Meter lang ist. An diesen beiden Faktoren kann die Bahn nichts verbessern, mehr gibt schlicht die Infrastruktur in Deutschland nicht her: Auf den Gleisen kann nicht schneller gefahren werden; in den Bahnhöfen können längere Züge nicht halten. Allerdings gibt es darüber hinaus noch etliche Verbesserungsmöglichkeiten: Der Energieverbrauch werde deutlich geringer sein, versprach Peterson, außerdem sollen die neuen Züge aus 90 Prozent recyceltem Material bestehen.

Auch der Einstieg soll bequemer werden, die Deutsche Bahn arbeitet an einem „niveaugleichen Einstieg“. Reisende müssen dann mit ihren Koffern, Gehhilfen oder Kinderwagen keine Stufen mehr steigen. Stattdessen befindet sich der Eingang auf gleicher Höhe wie der Bahnsteig. Technisch ist das nicht trivial, jedenfalls für Hochgeschwindigkeitszüge, die zwischen 280 und 300 Kilometer je Stunde fahren. Für deren Antrieb muss eine andere Lösung gefunden werden, bisher sitzt er im unteren Teil des Zuges. Er ist bisher dafür verantwortlich, dass kein Einstieg auf Bahnsteighöhe möglich ist.

Neue Raumgestaltung für Bordbistros

Auch an der Raumgestaltung zum Beispiel in den Bordbistros soll sich einiges ändern. Zudem denkt die Bahn über Besprechungsräume nach, in denen Kunden arbeiten können. Dazu werde über eine Mischnutzung von Abteilen im wechselnden Design nachgedacht: Kinderabteile, die von Familien am Wochenende bevölkert würden, könnten in der Woche von Business-Kunden genutzt werden.

Für die Entwicklung des neuen Schnellzug-Konzepts hat die Bahn nach einer Ausschreibung die Zughersteller Siemens Mobility und Alstom beauftragt. In einer weiteren Ausschreibung werde voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2023 dann die konkrete Entwicklung, der Bau und die Zulassung der neuen Züge vergeben. „Wir haben im Rahmenvertrag bis zu 100 Fahrzeuge vereinbart. Wie viele wir dann nehmen, ist noch offen“, sagte Peterson. Sicher sei, dass keine Doppelstock-Fahrzeuge entwickelt werden – man habe sich bewusst gegen solche Modelle entschieden.

Der letzte Fahrplanwechsel ist erst eine knappe Woche her, aber die Deutsche Bahn drängt es, schon einmal einen Vorgeschmack auf größere Verbesserungen im nächsten Jahr zu geben: Ab Dezember 2023 fährt die Bahn im Halbstundentakt zwischen Berlin und Hannover. Außerdem soll eine neue ICE-Verbindung zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden. Auch der Osten Deutschlands wird besser angeschlossen. Ebenfalls ab Dezember 2023 wird es eine neue Verbindung zwischen Nürnberg, Jena und Leipzig geben. Auch bei den Fahrzeiten tut sich etwas: Die Verbindung von Berlin nach Amsterdam wird dann um eine halbe Stunde schneller, unter anderem weil dann an der Grenze kein Lokwechsel mehr nötig sein wird.