Aktualisiert am

So will die Bundesregierung die Bahn umbauen

Chaos auf der Schiene : So will die Bundesregierung die Bahn umbauen

Unpünktliche Züge, marodes Schienennetz: Mit einer grundlegenden Reform will die Bundesregierung den Staatskonzern auf Trab bringen. Wettbewerbern ist das nicht ehrgeizig genug.

Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform der Deutschen Bahn, um das Angebot auszubauen und die Pünktlichkeit der Züge zu verbessern. Das Kabinett hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gebilligt, mit dem die Finanzierung des Schienennetzes auf ein neues Fundament gestellt werden soll: Künftig soll der Bund nicht nur den Neubau von Schienen finanzieren, sondern sich auch an der Instandhaltung des bestehenden Netzes beteiligen. Das soll verhindern, dass der Staatskonzern teure Instandhaltung aus Kostengründen unterlässt und lieber auf den Neubau wartet. In dieser Phase des Gesetzgebungsprozesses ging es noch nicht um mehr Geld für die Bahn und das Schienennetz. Darüber wird es weitere Verhandlungen geben.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Noch intensiver dürften die Pläne des Ministeriums für den Umbau der Deutschen Bahn diskutiert werden. Sie sollen beteiligten Verbänden an diesem Freitag vorgestellt werden. Geplant ist eine neue „gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte unter dem Namen InfraGO, die schon zum 1. Januar 2024 ihre Arbeit aufnehmen soll. Über das „Go“ im Namen macht sich nicht nur Aufbruchsstimmung breit, tatsächlich stehen die beiden Buchstaben als Abkürzung für den Kernbegriff „gemeinwohlorientiert“.