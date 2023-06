Aktualisiert am

Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Deutschen Bahn hat sich jetzt auch die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) eingeschaltet – mit eigenen Forderungen, die die Forderungen der Eisenbahnergewerkschaft EVG noch einmal deutlich übertreffen. Die Gewerkschaft fordere eine „allgemeine Entgelterhöhung“ von 555 Euro im Monat sowie eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro, sagte der Vorsitzende Claus Weselsky auf einer Pressekonferenz am Montag in Berlin.

Bei einer Laufzeit von „maximal zwölf Monaten“, wie sie die GDL fordert, würden sich allein diese beiden Posten auf 805 Euro im Monat summieren. Im Vergleich dazu fordert die EVG eine Lohnerhöhung von 12 Prozent, mindestens aber 650 Euro im Monat. Bei der GDL kommen Forderungen nach einem höheren Arbeitgeberanteil für die betrieb­liche Altersvorsorge hinzu sowie eine Ab­senkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden je Woche – bei vollem Lohn.

Mit den Forderungen will die GDL er­kennbar eigene Akzente setzen. Insbesondere mit der klaren Forderung nach einer steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie hebt sie sich deutlich von der EVG ab. Diese hat die Einmalzahlungen stets mit dem Argument ab­gelehnt, dass sie nachhaltige Steigerungen in der Tabelle durchsetzen will.

Tarifverträge bei kleineren Konkurrenten der Bahn laufen aus

Derzeit konzentriert sich die Bahn voll auf die Tarifverhandlungen mit der EVG, die für rund 180.000 Beschäftigte Lohnsteigerungen verhandelt. Nach einem Ek­lat in der vergangenen Woche haben die beiden Tarifparteien am Montagnachmittag wieder Gespräche aufgenommen. Die Forderungen der Lokführer haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf den aktuell laufenden Tarifkonflikt mit der EVG, bis Ende Oktober gilt für die Lokführer noch die Friedenspflicht und damit ein Verbot zu streiken. Dann erst läuft der aktuelle Tarifvertrag für rund 10.000 Bahn-Mitarbeiter aus.

Die GDL hat ihre Forderungen deshalb schon so früh veröffentlicht, weil die Tarifverträge bei kleineren Konkurrenten der Bahn Ende Juni auslaufen. Die Deutsche Bahn gab sich betont schmallippig. „Wir haben die Forderungen der GDL zur Kenntnis genommen und werden diese zu gegebener Zeit prüfen und bewerten“, sagte eine Sprecherin.

Für Aufmerksamkeit dürfte auch die Ankündigung der GDL sorgen, über eine Genossenschaft künftig quasi als Konkurrent zur Bahn aufzutreten. „Wir übernehmen nunmehr die Verantwortung und haben mit der Fair Train e. G. ein Unternehmen gegründet, welches im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung von Lokomotivführern mit fairen Bedingungen aufwartet“, erläuterte Weselsky. Ziel der Genossenschaft sei es, fachlich qualifizierte Lokomotivführer zur Ver­fügung zu stellen und die daraus resultierenden Gewinne den Genossenschaftsmitgliedern selbst zufließen zu lassen, „anstatt zuzuschauen, wie sich die Vorstände der DB AG die Taschen füllen“, moniert Weselsky. „Es reicht nicht aus, die Verkehrswende einleiten zu wollen, wenn man für die Berufe mit Schichtarbeit keine besonderen Anreize schafft und sie so wie bisher als das Schmuddelkind im Jobranking verkommen lässt.“