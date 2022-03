Hilfe für Ukrainer : Deutsche Bahn baut Schienenbrücke für Hilfsgüter in die Ukraine

Per Lastwagen und Güterzug sollten so tausende Tonnen Lebensmittel, Trinkwasser und Sanitärartikel direkt in das Land gebracht werden, teilte der Staatskonzern am Montag in Berlin mit.

Die Deutsche Bahn baut in Zusammenarbeit mit der polnischen und ukrainischen Bahn eine Brücke für Hilfslieferungen auf. Per Lastwagen und Güterzug sollten so tausende Tonnen Lebensmittel, Trinkwasser und Sanitärartikel direkt in das Land gebracht werden, teilte der Staatskonzern am Montag in Berlin mit. Die Logistiktochter Schenker richte an zahlreichen Stationen Sammelstellen für humanitäre Hilfsgüter ein. Diese würden mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) sortiert und in Container verpackt.

Der Transport in die Ukraine per Lkw sei wegen Überlastung der Straßen und Mangel an Fahrern schwierig, Güterzüge kämen aber noch durch. Gerade für Großspender sei dies eine Möglichkeit, Hilfe in die Ukraine zu bringen. Schenker koordiniere bei solchen Großspenden auch die Abholung, diese sei kostenlos.

Menschen aus der Ukraine können auch Fernzüge aus Polen nach Deutschland kostenlos nutzen. Das teilte die Bahn vor einiger Zeit mit. Sie müssen dafür bei der Fahrkartenkontrolle ihren ukrainischen Pass oder Personalausweis vorzeigen.

Gemeinsam mit der polnischen Eisenbahn bereitet die Bahn gegebenenfalls notwendige zusätzliche Kapazitäten vor. Hierfür könnten zusätzliche Wagen und Sonderzüge eingesetzt werden, hieß es.