Minus 18 Prozent : Schockprognose für die deutsche Autoindustrie

Dass die Autoindustrie wegen des Mikrochipmangels Probleme hat, war bekannt. Dass es so heftig kommt, nicht: Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, muss der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) seine Prognose für 2021 drastisch reduzieren. Demnach wird die Autoproduktion in Deutschland in diesem Jahr um 18 Prozent auf nur noch 2,9 Millionen Fahrzeuge zurückgehen. Ursprünglich hatte der VDA für 2021 mit einem Aufschwung der Produktion von 3 Prozent gegenüber 2020 gerechnet, nachdem im vergangenen Jahr die Autoproduktion wegen der Coronakrise um 24,6 Prozent auf 3,5 Millionen Autos geschrumpft war. Im bisherigen Rekordjahr 2016 waren in Deutschland noch nahezu 5,75 Millionen Autos hergestellt worden.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom.

Mit der jetzt prognostizierten Zahl neuer Autos fällt Deutschland wieder zurück auf den Wert des Jahres 1975, der geprägt war von der damaligen Ölkrise. Eine Reduzierung der Produktion um 18 Prozent ist in der Nachkriegsgeschichte der deutschen Autoindustrie der fünfgrößte Einbruch. Nur in den Krisenjahren 2020, 1993, 1973 und 1967 war die Entwicklung noch ein wenig ungünstiger. Während in früheren Krisenjahren schlicht die Nachfrage fehlte und im Coronajahr 2020 vorübergehende Schließungen von Fabriken und Autohändlern Produktion und Verkauf blockierten, schienen in diesem Jahr die Voraussetzungen besser. Im Gegensatz zu früheren Krisen fehlt es nicht an Nachfrage auf dem Automarkt. Die Lieferzeiten für manche Modelle betragen inzwischen bis zu einem Jahr.

Opel-Werkschließung in Eisenach

Während die Welthandelsorganisation WTO der Autobranche eine Mitverantwortung für die Versorgungskrise mit Chips gibt, weil sie zu schnell Lieferkapazitäten abbestellt habe, sucht die Autoindustrie die Lage mit dem Zusammentreffen vieler negativer Umstände zu erklären. Die Coronakrise habe in Asien zur zeitweiligen Stilllegung von Chipfabriken geführt. Frühjahrsstürme im Golf von Mexiko hätten zu wochenlangem Stromausfall für amerikanische Chiphersteller geführt. Nicht vorhersehbar gewesen seien auch handelspolitische Verwerfungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, die nun dazu geführt hätten, dass die Chips für nordamerikanische Fabriken nicht mehr aus China kämen, sondern bei den gleichen asiatischen Lieferanten bestellt würden, die auch Europas Autohersteller beliefern.

Der Bedarf an Chips ist gleichzeitig kräftig gewachsen. Während in einem ausgestatteten Auto der oberen Mittelklasse bisher bis zu 1000 Halbleiter verbaut wurden, benötigt ein Elektroauto zwischen 1200 und 1400. Künftig, mit einer Überwachung jeder einzelnen Batteriezelle, soll die Zahl auf 2000 steigen. Das Problem der Autoindustrie ist dabei, dass zwischen der Produktion der Halbleiter und dem tatsächlichen Einbau dieses Teils im Auto zwischen 30 und 40 Monate vergehen. Denn die Halbleiter kommen zunächst auf Platinen, dann meist zu Autozulieferern und erst im letzten Schritt zum eigentlichen Autohersteller. Für die Anmeldung zusätzlichen Bedarfs gebe es damit eine Vorlaufzeit von bis zu drei Jahren. Zugleich dauert es aber mehrere Jahre, bis neue Halbleiterfabriken gebaut sind, weshalb mit einer Verbesserung der Versorgungslage durch zusätzliche Herstellerkapazitäten erst Ende 2022 gerechnet wird.

Verschiedene Teile der deutschen Autoindustrie werden nun auf unterschiedliche Weise getroffen: Die Autohersteller selbst, die in Deutschland 470.000 Mitarbeiter beschäftigen, können sich bei der Produktion auf teurere Autos mit größeren Gewinnmargen konzentrieren, zudem auf Preisnachlässe verzichten. Sie können so ihren Umsatz etwas stabilisieren. Die Autozulieferer mit 300.000 Beschäftigten in Deutschland und vielen Fertigungsstätten in Osteuropa haben dagegen feste Preisvereinbarungen, werden andererseits oft nur sehr kurzfristig über Werksschließungen der Autohersteller wie zuletzt von Opel in Eisenach informiert. Sie können daher nicht im Takt mit den Autoherstellern auf deren Kurzarbeitspläne reagieren. Die Versorgungskrise trifft daher besonders die Autozulieferer. Welche Auswirkungen der Produktionsrückgang auf die Beschäftigung dort hat, bleibt abzuwarten.

Zeichen der schwachen Entwicklung auf dem Automarkt ist auch die niedrige Zahl von Neuzulassungen für Autos im September 2021. Sie lag mit 197.000 um 26 Prozent niedriger als noch im August. Nachdem der Autohersteller Opel angekündigt hatte, wegen Chipmangels sein Werk in Eisenach bis zum Jahresende stillzulegen, kündigte zuletzt der Lastwagenhersteller MAN an, seine Produktion wegen Chipmangels zu drosseln.