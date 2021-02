Australiens Schatzkanzler : Der Zuckerberg-Zähmer

Aktualisiert am

Ja, es gibt sie alle. Die Geschichten über seinen Hund Fonzi. Die Geschichten über seine Frau Amie und die beiden Kinder Gemma und Blake. Und die über seine Beinahe-Karriere als professioneller Tennis-Spieler. Wirklich packend aber ist jene, die den Schatzkanzler Australiens von einer ganz bitteren, berührenden Seite zeigt: Josh Frydenberg in seinem jüdischen Glauben und beim Verarbeiten des Leids, dass seinen Vorfahren widerfuhr. Seine Großeltern väterlicherseits emigrierten in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach Australien, begannen mit nichts. Die Eltern seiner Mutter, Sam und Ethel Strauss, konnten vor den Nazis in Ungarn nicht fliehen, und wurde ins Ghetto Budapest gesperrt. Seine Urgroßeltern und zahlreiche Verwandte wurden Opfer der Shoah.

Seine „jüdische Identität“ habe ihn tief geprägt, sagt Frydenberg: „Sie hat die Werte definiert, die mich heute antreiben: Familie, Bildung, Gerechtigkeit und insbesondere das Lernen aus der Geschichte.“ Seinen Besuch in Auschwitz 2015 bezeichnete er als einen der „bewegendsten Momente“ seine Lebens. In seiner Antrittsrede als Parlamentarier in Canberra verneigte sich Frydenberg 2010 vor allen Opfern der Nationalsozialisten.