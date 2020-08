Aktualisiert am

Auch in der Corona-Krise

Auch in der Corona-Krise :

Auch in der Corona-Krise : Der verrückte Boom des Teleshoppings

Während der Einzelhandel an Corona leidet, läuft es anderswo rund: Beim Teleshopping kaufen Kunden, was sie noch nie brauchten.

Die Moderatorinnen sind ganz schön aus dem Häuschen. Für 32,12 Euro gibt es ein Rouge-Duo, also etwas Farbe für die Wangen. „Passt zu jedem Hauttypen. Sieht frisch aus. Toller Pinsel.“ Wow. Mehr als sechs Minuten lang sprechen die beiden, meist auf dem Sofa sitzend, über ein Produkt, das wohl normalerweise gar nicht so viel Erklärung benötigt.

Die beiden Frauen sind Moderatorinnen – und streng genommen Verkäuferinnen – beim amerikanischen Teleshopping-Sender QVC. Dessen Ziel sei es, Kunden „täglich auf eine spannende Reise durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten“ mitzunehmen. Oder anders gesagt: QVC will Produkte verkaufen – und zwar so schnell wie möglich, so viele wie möglich.