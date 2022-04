Opel-Mutterkonzern : Der Stellantis-Chef und das angebliche 66-Millionen-Euro-Gehalt

Aktualisiert am

Der Automanager Carlos Tavares soll im vergangenen Jahr 66 Millionen Euro an Gehalt kassiert haben – behauptet eine Anlegerberatung. Der Konzern widerspricht.

Nicht nur für den Autokonzern Stellantis war 2021 finanziell ein Rekordjahr, sondern auch für dessen Vorstandschef Carlos Tavares. Nach Schätzungen der Pariser Anlageberatung Phitrust verdiente er voriges Jahr 66 Millionen Euro. Das wäre viel mehr, als andere Konzernlenker erhalten. VW-Vorstandschef Herbert Diess etwa kam auf rund 10 Millionen Euro. Selbst in den USA, wo traditionell mehr gezahlt wird, kam der Ford-Vorstandschef Jim Farley „nur“ auf 21 Millionen Euro.

Die Berechnungen von Phitrust rufen Empörung hervor. Zum einen bei der Anlageberatung selbst. Ihr stellvertretender Generaldirektor kritisierte Tavares’ Vergütung gegenüber dem französischen Wirtschaftsmagazin „Challenges“ als „unangemessen“. Man könne den Vorstandschef nicht mit 66 Millionen Euro entlohnen und zugleich in dem Anfang 2021 entstandenen französisch-italienisch-amerikanischen Konzern mit seinen 16 Marken wie Peugeot, Fiat und Opel umstrukturieren und Personal abbauen.

Auch Arbeitnehmervertreter erregten die 66 Millionen Euro. Den Beschäftigten sei dies nicht zu vermitteln, teilte die französische Gewerkschaft CFDT mit. Zumal Lohnerhöhungen für die übrige Belegschaft am Widerstand der Geschäftsführung gescheitert waren. „Die Höhe der Vergütung unseres Vorstandsvorsitzenden ist unanständig“, sagte CFDT-Sprecherin Christine Virassamy. Die Politik solle die Gehälter von Führungskräften deckeln, sonst brauche man sich über den Zuspruch zu extremen Positionen bei Wahlen nicht wundern.

Selbst die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen meldete sich in der Angelegenheit zu Wort und nannte die 66 Millionen Euro bei einem Wahlkampfauftritt „schockierend“, wenn auch „weniger schockierend als bei anderen“, weil die Vergütung „ausnahmsweise“ mit „guten Ergebnissen“ verbunden sei.

Die Rechnung gehe nicht auf

Doch die im Raum stehenden 66 Millionen Euro erscheinen mit Blick auf den Geschäftsbericht von Stellantis erklärungsbedürftig. Darin ist nämlich einzig von rund 19,2 Millionen Euro für Tavares die Rede, also weniger als ein Drittel der im Raum stehenden Summe. Diese teilt sich auf in 2 Millionen Euro Festgehalt, 7,5 Millionen Euro kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung, 5,6 Millionen langfristige erfolgsabhängige Vergütung, 2,4 Millionen Euro Rentenansprüche und 1,7 Millionen Euro Sonderzahlung im Rahmen der Fusion.

Um auf 66 Millionen Euro zu kommen, muss man Ansprüche berücksichtigen, die Tavares über die genannten Boni hinaus hat. Als da wären ein erfolgsabhängiges Cash- und ein erfolgsabhängiges Aktienpaket. Ihr Wert beträgt 25 und 32 Millionen Euro. Doch schon an dieser Stelle gehe die Rechnung von Phitrust nicht auf, heißt es von Konzernseite gegenüber der F.A.Z., denn dann käme man ja auf 76 Millionen Euro.

Die Beschäftigten erhalten 1,9 Milliarden Euro Boni

Ein Problem: Die Anlegerberatung hat Tavares’ langfristige erfolgsabhängige Vergütung, Rentenansprüche und Sonderzahlung doppelt gezählt – denn nur abzüglich dieser zusammen 9,7 Millionen Euro kommt man auf 66 Millionen Euro.

Vor allem aber hängt die Auszahlung der Pakete nicht allein vom Geschäftsergebnis für 2021, sondern von der fünfjährigen Unternehmensentwicklung ab – in dem einen Fall beginnend 2021, in dem anderen beginnend 2022. Auf seinem Gehaltszettel für das vorige Jahr kann Tavares also maximal ein Fünftel des Cash-Pakets verbuchen. Für 2022 käme dann bei guter Unternehmensentwicklung ein Fünftel des Aktienpakets hinzu.

Die Kritik an Tavares’ Gehalt kann man bei Stellantis wegen dieser methodischen Fehler, aber auch mit Blick darauf, dass Geld ja nur bei Erfolg und nach transparenten Regeln fließe, nicht nachvollziehen. Eine Konzernsprecherin betont, dass man von dem letztjährigen Nettogewinn in Höhe von 13,4 Milliarden Euro allein 1,9 Milliarden als Boni an die Beschäftigten ausschütte.