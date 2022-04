Sanktionen : Der Oligarch und die LBBW

Die Real-Märkte gingen einst an einen russischen Investor. An der Finanzierung war auch die LBBW beteiligt. Die Nähe zum Oligarchen könnte nun schwierig werden.

Es hat etwas gedauert, aber jetzt steht auch Wladimir Die Real-Märkte gingen einst an einen russischen Investor. An der Finanzierung war auch die LBBW beteiligt. Die Nähe zum Oligarchen könnte schwierig werden. auf einer Sanktionsliste. Die Briten haben den Oligarchen, der zu Wladimir Putins Oligarchenkreis gehört, auf die Liste gesetzt und dessen Vermögen eingefroren. Dieser Schritt erfolgte erst rund zwei Monate nachdem Russland die Ukraine überfallen hat und Wochen nachdem die ersten Sanktionen auf den Weg gebracht worden sind. Auf der EU-Sanktionsliste steht Jewtuschenkow bisher nicht.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Jewtuschenkow ist der Gründer und langjährige Mehrheitsaktionär des russischen Unternehmens und Mischkonzerns Sistema . Im Zuge des Krieges gab er die Kontrolle inzwischen an seinen Sohn Felix ab. Seine Beteiligung fiel Berichten zufolge auf unter 50 Prozent. Sein Sohn soll nun mit 15 Prozent an Sistema beteiligt sein.

Der russische Milliardär ist in Deutschland alles andere als ein Unbekannter. Über die Sistema-Beteiligung SCP Group ist er mit Deutschlands Einzelhandel verbunden. Der Deutsche Großhandelskonzern Metro veräußerte 2020 seine Real-Märkte an SCP. Die Finanzierung der Transaktion lief damals auch über die Baden-Württembergische Landesbank LBBW.

Kredite über 600 Millionen Euro

Die Kredite, die damals gegeben wurden, sollen sich nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung auf gut 600 Millionen Euro belaufen. Ob dieser Kredit aktuell noch in den Büchern steht, dazu wollte sich die LBBW mit dem Hinweis auf das Bankgeheimnis auf Anfrage der F.A.Z. nicht äußern. Keine Auskunft wollte die LBBW auch dazu geben, ob in der Bank über eine Auflösung des Kredits diskutiert wird.

Sollte es den Kredit noch geben, dann wäre eine Option zur Auflösung durchaus gegeben. Nicht weil Jewtuschenkow inzwischen auf der britischen Sanktionsliste steht, wohl aber weil es bei SCP nach Kriegsbeginn – so wie auch bei Sistema – einen Eigentümerwechsel gegeben hat. Ein Change of Control, wie es im Fachjargon heißt.

Das ist ein durchaus normaler unternehmerischer Vorgang. Kommt es in einem Unternehmen zu einer Veränderung in der Eignerschaft, zu ebenjenem Change of Control, dann ändern sich Vertragsbedingungen. In der Folge können sich Partner zu einem vorzeitigen Auflösen von Verträgen entschließen. Neue Eigentümerin von SCP ist nämlich Marjorie Brabet Friel, die schon seit einigen Jahren für den Oligarchen arbeitet. Sie ist nun nicht mehr nur die angestellte Chefin des Unternehmens, sondern auch die Inhaberin der SCP. Der entsprechende Eintrag ist beim Transparenzregister Luxemburg hinterlegt. Der Auszug, der das belegt, liegt der F.A.Z. vor und ist auch öffentlich einsehbar. Genau damit wäre wohl auch die Bedingung des Change of Control erfüllt. Die LBBW ist aufgrund der Sanktionslage keineswegs verpflichtet, die Karte des Kontrollwechsels zum jetzigen Zeitpunkt zu ziehen. Dass der Übertrag der Anteile eine Reaktion auf die Sanktionen ist, dürfte aber offensichtlich sein.

Verdacht der Geldwäsche

Reputation für die LBBW ist in diesem Zusammenhang das eine, das andere aber sind die Erklärungs- und Handlungsnöte, in die die Bank kommen könnte, wenn der Oligarch doch noch auf die EU-Sanktionsliste rutscht. „Mit Blick auf die Sanktionen hat die LBBW schon in der Vergangenheit erklärt, dass sie die gegen Russland verhängten Sanktionen uneingeschränkt für richtig hält. Und selbstverständlich setzt die Bank die Sanktionen konsequent um“, heißt es in der Stellungnahme auf Anfrage der F.A.Z. Was das konkret heißt, bleibt offen.

Jewtuschenkow hat den Mischkonzern Sistema einst gegründet. Er war in den 90er-Jahren für die Privatisierung von Staatsfirmen in der russischen Hauptstadt zuständig und baute so ein Imperium auf. Im Jahr 2006 versuchte er vergeblich, bei der Deutschen Telekom und beim Chiphersteller Infineon als Investor einzusteigen. Auf die Frage, warum er sich in Deutschland engagiert habe, sagte Jewtuschenkow in einem Interview mit der „Lebensmittelzeitung“ im Juli 2020: „Vielleicht weil ich die Deutschen so mag.“

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Jewtuschenkow hat offenbar ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wladimir Putin. 2014 wurde er wegen Geldwäscheverdachts unter Hausarrest gestellt, später aber entlassen. Kurz darauf gab Präsident Putin die Einstellung der Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Jewtuschenkow bekannt.

Politiker im Boot

Partner von SCP in der Vermarktung von Real-Standorten war und ist übrigens eine Immobilienfirma mit dem Namen X + Bricks . Auch sie war wirtschaftlich mit SCP verbunden. Bei X + Bricks haben inzwischen aber Sascha Wilhelm und der ehemalige FDP-Schatzmeister Harald Christ das Sagen. Christ schied am 23. April auf dem FDP-Bundesparteitag aus dem Amt des FDP-Schatzmeisters aus. Die russischen Verbindungen wurden gekappt. Es gibt offenbar keine russische Beteiligung mehr. Wilhelm und Christ sind inzwischen die alleinigen Eigentümer, heißt es.

Mehr zum Thema 1/

Etwas unklar ist zudem die Rolle des ehemaligen Celesio-Chefs Fritz Oesterle. Er war beim Metro-Real-Deal beratend für SCP und X+Bricks tätig. Er hat in diesen Funktionen die Transaktion auch kommentiert und bewertet. Fritz Oesterle sitzt im Aufsichtsrat der LBBW, ist dort auch Mitglied im Risikoausschuss. Mögliche Interessenkonflikte – auch derzeit in Bezug auf den aktuellen Kredit – kommentiert die LBBW so: „Es ist richtig, dass Herr Dr. Oesterle dem Aufsichtsrat und dem Risikoausschuss der LBBW angehört. Zu privaten Mandaten von Aufsichtsratsmitgliedern können wir uns nicht äußern. Grundsätzlich ist durch geeignete Corporate-Governance-Regeln der Bank sichergestellt, dass es zu keinen Interessenkollisionen kommt.“