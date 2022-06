ESG und Nachhaltigkeit : Der Kampf gegen Grünfärberei hat erst begonnen

Aktualisiert am

Das Beben bei der Fondsgesellschaft DWS rückt auch die schwer zu beantwortende Frage in den Fokus, was unter nachhaltigen Finanzprodukten und Geschäftsmodellen zu verstehen ist. Selbst Fachleute tun sich mit einer Antwort schwer.

Nebulös: Welche Projekte und Finanzanlagen der Umwelt und Gesellschaft nützen, ist schwer zu definieren. Diese Aktivisten an der Frankfurter Euro-Skulptur sehen Atomenergie trotz ihrer Klimafreundlichkeit als unvereinbar mit dem Umweltschutz. Bild: dpa

Aktuell läuft die Suche nach objektiven Kriterien, was unter nachhaltigen Finanzprodukten zu verstehen ist, in Politik und Wirtschaft auf Hochtouren. So hat die Europäische Kommission im vergangenen Jahr den Vorschlag für eine Richtlinie vorgestellt, um die Berichterstattung von Unternehmen über die Folgen ihrer Geschäfte für Umwelt und Gesellschaft zu regeln.

Der Europapolitiker Markus Ferber beschäftigt sich schon länger mit dem Thema und fordert auch eine Prüfpflicht für die grünen Kennzahlen. „Der Fall DWS untermauert noch einmal ganz deutlich, dass es beim Thema nachhaltige Finanzierung einheitliche und nachvollziehbare Standards braucht, auf die sich Anleger verlassen können“, sagte Ferber der F.A.Z. Dazu gehöre auch eine sorgfältige Prüfung der Angaben. Am Ende sollten sich Investoren darauf verlassen können, dass finanzielle und nicht-finanzielle Informationen korrekt sind.