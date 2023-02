Der italienische Energieerzeuger Enel will in Sizilien Europas größte Produktionsanlage von Solarpanels errichten. Die Unabhängigkeit von China ist das Ziel.

Enel will die Kapazitäten in seinem Solarzellenwerk auf Sizilien deutlich ausbauen. Bild: Reuters

Der italienische Energiekonzern Enel will die größte Fabrik Europas zum Bau von Solarzellen und Solarpaneelen errichten. Das hat der Vorstandsvorsitzende Francesco Starace in Anwesenheit von Regierungspolitikern und Vertretern der Europäischen Kommission am Montag in der sizilianischen Stadt Catania angekündigt, wo die Fabrik in Bau ist. „Das Wachstum der erneuerbaren Energien zeigt eindeutig, dass die Investitionen in eine heimische Produktionsanlage sinnvoll sind“, sagte Starace.

Enel hat in Catania schon 2011 mit der Produktion von Solarpaneelen angefangen, doch nun will man in eine andere Dimension aufsteigen. Die Produktion der alten Fabrik wurde komplett heruntergefahren, um in einer neuen, heute noch leeren Fabrik nebenan eine neue Generation von Solarpaneelen zu bauen. Ein Volumen für die Produktion von 3000 Megawatt Strom soll die Anlage Mitte kommenden Jahres herstellen, kündigt er an. Das wäre in der Tat ein europäischer Spitzenwert.