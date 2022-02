Krisenregion : Der Himmel über der Ukraine leert sich

Wegen der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland und der Angst vor möglichen Kampfhandlungen umfliegen immer mehr Fluggesellschaften die Ukraine. „Überflüge über die Ukraine finden grundsätzlich nicht statt“, teilte die Deutsche Lufthansa auf Anfrage der F.A.Z. mit. Dem Vernehmen nach meidet der Konzern schon seit einigen Wochen für Fernverbindungen nach Asien den Luftraum des Landes.

Für Interkontinentalflüge wählen Airlines Wege nördlich oder südlich, Fluggesellschaften auf dem Weg nach Skandinavien nutzen auch Routen weiter östlich über Russland. Auf der Flugplattform Flightradar24 lässt sich erkennen, dass über der Ukraine fast nur noch Linienflugzeuge unterwegs sind, die in dem Land starten oder landen – darunter auch Jets der Lufthansa.

Sie steuert von Frankfurt und München aus die Hauptstadt Kiew und Lemberg im Westen des Landes an. Das Konfliktgebiet im Osten an der Grenze zu Russland wird nicht überquert. „Dies entspricht auch der Einschätzung nationaler und internationaler Behörden“, sagte ein Lufthansa-Sprecher zu den Ukraineflügen.

KLM steuert Ukraine nicht an

Noch hat der Konzern mit den Tochtergesellschaften Austrian Airlines, Swiss, Brussels und Eurowings 47 Verbindungen je Woche im Plan. Über deren Zukunft ist noch keine Entscheidung gefallen. „Lufthansa verfolgt die Lage weiterhin intensiv“, heißt es. Die Tochtermarke Eurowings hatte erst im Herbst 2021 die Verbindung Düsseldorf – Kiew neu aufgenommen. Damals hieß es, der Konzern biete insgesamt 70 Ukraine-Verbindungen je Woche an. Aber auch die Corona-Pandemie hat zu ausgedünnten Plänen geführt.

Einen Schritt weiter ist KLM. Die niederländische Gesellschaft gab am Wochenende als erste westeuropäische Airline bekannt, vorerst die Ukraine nicht mehr zu bedienen. KLM begründete das mit einer „umfassenden Analyse der Sicherheitslage“. Mit Blick auf die Ukraine und vor allem den östlichen Landesteil sind Fluggesellschaften sehr vorsichtig geworden.

Pilotenvereinigungen sprechen Mahnungen aus

2014 war der Malaysia-Airlines-Fluges MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden, 298 Menschen starben. Der Flug trug auch eine KLM-Nummer. Eine internationale Ermittlergruppe kam zu dem Schluss, eine aus Russland stammende Luftabwehrrakete habe das Flugzeug getroffen.

Es wird damit gerechnet, dass weitere Airlines KLM folgen. Die internationale Pilotenvereinigung Ifalpa und die europäische Vertretung ECA mahnten schon in einer gemeinsamen Erklärung, man sei „ernsthaft besorgt“, dass wie 2014 ein falsches Gefühl von Sicherheit aufkomme. Die aktuelle Lage scheine der zum MH17-Abschuss zu entsprechen. Sie betreffe aber ein viel größeres Gebiet. Der stark in Osteuropa vertretene Billigflieger Wizzair beobachtet nach eigenen Angaben die Entwicklung. Die Wizz­air-Aktie verlor am Montag im Handelsverlauf mehr als 7 Prozent an Wert, der Lufthansa-Kurs sank um mehr als 3 Prozent.

Kiew befürchtet Verlust internationaler Anbindung

In Kiew wächst die Sorge, dass das Land wegen der Krise die Anbindung an den internationalen Luftverkehr zu verlieren droht. Die Regierung teilte mit, umgerechnet 520 Millionen Euro bereitzustellen, um in der aktuellen Lage den Flugverkehr in ihrem Luftraum zu gewährleisten. Die hohe Summe lässt erahnen, dass es nicht darum geht, finanzielle Anreize an Airlines auszuschütten, sondern Sicherheiten für sie zu schaffen.

Am Montag teilte die Gesellschaft Ukraine International (UIA) mit, dass Versicherer Deckungszusagen für Flüge im heimischen Luftraum aufgehoben hätten. UIA müssen daher fünf Flugzeuge auf Verlangen des Leasinggebers nach Spanien bringen. Zuvor hatte die ukrainische Skyup Airlines einen Urlauber-Rückflug von Madeira nach Kiew abbrechen müssen. Skyup erklärte dazu, dass Versicherer nicht mehr Flugzeuge im Luftraum des Landes absichern wollten. Flugzeugvermieter hätten die Rückkehr von geleasten Flugzeugen in die EU gefordert.

Die Reisenden des Skyup-Flugs mussten im Ukraine-Nachbarstaat Moldau aussteigen und wurden per Bus nach Kiew gebracht. Skyup setzte den Ticketverkauf zunächst für in den nächsten Tagen geplante Flüge aus. „Die aktuelle Lage erfordert eine staatliche Lösung“, wurde Skyup-Chef Dmytro Seroukhov zitiert. Die USA hatten Warnungen vor einem möglichen bevorstehenden russischen Truppeneinmarsch ausgesprochen. Auch das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung für die Ukraine veröffentlicht, eine militärische Auseinandersetzung sei nicht auszuschließen.