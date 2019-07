Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Fraport-Chef im Gespräch :

FAZ Plus Artikel Fraport-Chef im Gespräch : Gibt es im Sommer wieder ein Flugchaos?

Der Chef des Frankfurter Flughafens, Stefan Schulte, beteuert: Dieses Jahr wird alles besser. Er verspricht mehr Flugzeuge und schnelle Kontrollen. Doch an Lotsen mangelt es.

Herr Schulte, 2018 erlebten die Flugpassagiere im Sommer ein totales Chaos mit Tausenden Flugausfällen und Verspätungen. Droht das jetzt wieder?

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Nein, ein solches Flugchaos wird es dieses Jahr nicht geben. Die Fluggesellschaften und die Flughäfen in Deutschland haben viele Maßnahmen ergriffen, die das verhindern sollten. Es gibt mehr Reserveflugzeuge, um Ausfälle zu kompensieren, und in den Flugplänen sind jetzt mehr zeitliche Puffer eingebaut. Falls dann mal eine Maschine zu spät ankommt, kann das besser aufgefangen werden. Die Flughäfen haben deutlich mehr Personal für die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen eingestellt, in Frankfurt zum Beispiel weit über 2000 Beschäftigte mehr im vergangenen und im laufenden Jahr. Wir haben Platz geschaffen für mehr Kontrolllinien, und die Bundespolizei erprobt neue Technik, um die Kontrollen schneller zu machen.