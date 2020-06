Wirecard-Skandal : Die „Bilanzpolizei“ sieht sich als Bauernopfer

Der Fall Wirecard zieht Kreise bis weit in die Prüfungsaufsicht. Der Anlass dafür, dass Bundesjustiz- und Bundesfinanzministerium den Vertrag mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) kündigen werden – was ein Sprecher des Justizressorts am Sonntag in Berlin bestätigte – ist die Tatsache, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin im Februar 2019 die DPR beauftragt hatte, den Abschluss für das erste Halbjahr 2018 von Wirecard näher unter die Lupe zu nehmen. Diese Prüfung ist nach 15 Monaten immer noch nicht abgeschlossen. Die Regierung kann bis zum 30. Juni den Anerkennungsvertrag mit der privatrechtlich organisierten DPR zum 31. Dezember 2021 kündigen. Edgar Ernst, Präsident der DPR, zeigt sich überrascht von der Entscheidung der Politik.

Georg Giersberg Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Der Betriebswirt“. F.A.Z.

„Mit uns hat niemand darüber gesprochen, nicht einmal jetzt nach der Veröffentlichung in den Medien. Ich sehe uns als Bauernopfer“, sagt Edgar Ernst, Präsident der DPR. Er verweist auf die hohe Akzeptanz seiner Prüfstelle in der Wirtschaft. Man sei nur mit einer Person der Überprüfung des Halbjahresberichts von Wirecard nachgegangen, weil es erstens der Vorgehensweise entspreche. Zweitens habe aber die Bafin selbst seinerzeit das sogenannte Short selling (Leerverkäufe) gegen Wirecard verboten und sei gegen negative Zeitungsberichte vorgegangen, habe also selbst den Fall eher niedrig gehängt.

Spontan zusammengesetzt

Die DPR sei mit 15 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von 6 Millionen Euro auch nicht dafür ausgestattet, eine forensische Prüfung durchzuführen. Das kann sie auch deshalb nicht, weil die Unternehmen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit mit der DPR zusammenarbeiten. Sollte sich eine Aktiengesellschaft weigern, einer Prüfung durch die Bilanzpolizei zuzustimmen, dann wird die Bafin tätig. Nur sie ist berechtigt, mit Zwangsmaßnahmen eine Bilanzprüfung durchzusetzen.

Schon daran sieht man, dass das Überwachungssystem der Wirtschaftsprüfer gravierende Mängel hat: Die Aufsichtsbehörden sind zu klein, um in einem solchen akuten Fall schnell reagieren zu können und sie dürfen meist gegenüber der Öffentlichkeit keine Stellung nehmen.

Aus dem Umfeld der Aufsicht ist zu hören, dass man für solche Fälle wie Wirecard weder auf die DPR – sie prüft die Unternehmensabschlüsse noch einmal inhaltlich – noch die Apas – die Abschlussprüferaufsichtsstelle in Eschborn bei Frankfurt prüft die Qualität des Wirtschaftsprüferunternehmens – zurückgreifen kann, weil sie dafür zu wenig Personal haben. Es bedürfe daher bei Hinweisen auf kriminelles Handeln einer „Schnellen Einsatzgruppe“ aus Wirtschaftsprüfern, die spontan zusammengesetzt werden könne.

Zustimmung erkauft?

Das zweite Problem ist das der Verschwiegenheit. „Wir üben eine öffentliche Aufsicht aus, sind aber gegenüber der Öffentlichkeit mundtot“, beklagte schon 2012 der damalige Präsident der Apak, der vormalige Präsident des Bundesfinanzhofs Wolfgang Spindler. Die Apak war die Vorgängerorganisation der heutigen Apas. Das Vertrauen in die Arbeit der Prüfer werde nicht nur durch den Skandal als solches erschüttert, den die Staatsanwaltschaft am Ende aufklären müsse.