Streamingdienst : Der Corona-Schub ist für Netflix schon wieder vorbei

Die Abschwächung kommt nicht ganz überraschend. Schon bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal, als sogar fast 16 Millionen neue Kunden hinzukamen, warnte Netflix, das Wachstum könnte nachlassen, „wenn das Eingesperrtsein zuhause aufhört.“ Es sei schwer einzuschätzen, inwiefern die Menschen nach der Lockerung von Ausgangsbeschränkungen eine „Fernsehpause“ einlegen werden. Das Unternehmen hat in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres schon fast so viele neue Kunden gewonnen wie im Gesamtjahr 2019.

Netflix gab am Donnerstag auch Veränderungen in seiner Führungsspitze bekannt: Ted Sarandos soll fortan Ko-Vorstandsvorsitzender neben Mitgründer Reed Hastings sein. Er war bislang als Chief Content Officer für die Inhalte des Unternehmens verantwortlich und soll diesen Posten weiter zusätzlich behalten. Er gilt schon seit einiger Zeit als die rechte Hand von Hastings und hat die Strategie von Netflix vorangetrieben, stärker auf die Produktion eigener Fernsehserien und Filme zu setzen. Er ist der wesentliche Verbindungsmann des Unternehmens zur Kreativszene in Hollywood.

Der Wandel hin zu immer mehr eigenen Inhalten hat Netflix in der Corona-Krise eine zusätzliche Herausforderung beschert, da Dreharbeiten eingestellt werden mussten. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, nimmt die Produktion aber allmählich wieder an Fahrt auf. In asiatischen Ländern sei Netflix dabei am weitesten, aber auch in europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich würde wieder produziert. In den Vereinigten Staaten sei zwar kürzlich ebenfalls die Arbeit an einigen Produktionen wiederaufgenommen worden, aber die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen sorgten für neue Unsicherheit. Da Netflix eine lange Vorlaufzeit habe, sei das Programm für dieses Jahr gesichert. 2021 werde es wohl im ersten Halbjahr weniger neue Inhalte geben als im zweiten.

Jenseits der Corona-Krise wird das Geschäft von Netflix auch von verstärkter Konkurrenz geprägt. Der wohl wichtigste neue Wettbewerber ist Disney+, der Videodienst des Unterhaltungskonzerns Walt Disney, der im vergangenen November gestartet und seit März auch in Deutschland verfügbar ist. Disney hat nach letzten Angaben mehr als 50 Millionen Kunden für den Dienst gewonnen. Einen zusätzlichen Schub dürfte Disney+ durch die gerade veröffentlichte Filmversion des Erfolgsmusicals „Hamilton“ bekommen habe.