Autos Made in China : Der Sprung der Drachenbabys

Der chinesische Autobauer Nio stellt Luxuskarossen her, die er auch in Deutschland verkaufen will. Aber geht es dem Unternehmen um die Eroberung der Automobilwelt?

Ein paar Tage vor Weihnachten des Jahres 2021 sitzt William Li im 31. Stock eines Hochhauses in Suzhou und muss sich dafür erklären, dass sein Unternehmen chinesisch ist. Der 47 Jahre alte Mann in Sportklamotten und mit freundlicher Miene will Deutschland erobern. Sieben Jahre zuvor hat Li in Schanghai Nio gegründet, ein Start-up für Elektroautos der Oberklasse. 2021 wird Nio 90 000 Fahrzeuge verkaufen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Angebot hat Nio einen großen und einen sehr großen SUV, die sauber verarbeitet sind und beschleunigen wie eine Rakete.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Nun soll die Limousine ET7 in den Verkauf gehen, dessen noch in der Entwicklung befindliche Feststoffbatterie irgendwann einmal eine Reichweite von 1000 Kilometern haben soll. 2022 soll der ET7 in Deutschland erhältlich sein. Der Preis steht noch nicht fest, aber für die Basisversion mit kleinem Akku, die 500 Kilometer schafft, werden in China umgerechnet 56 000 Euro aufgerufen. Viel Geld für ein Auto aus einem Land, das in Deutschland nicht den besten Ruf besitzt.

Dabei hat der Krieg von Chinas „bestem Freund“ Wladimir Putin gegen die Ukraine noch gar nicht begonnen, für den Peking später „Verständnis“ äußern und die Invasion als „notwendige Maßnahme“ bezeichnen wird. Auch der monatelange Lockdown in Schanghai ist noch weit weg, bei der auch deutsche Familien in ihren Häusern gefangen gehalten und an der Ausreise gehindert werden. Die Krise um die Insel Taiwan hat noch nicht begonnen, die in einen dritten Weltkrieg auszuarten droht. Und der Menschenrechtsbericht der Vereinten Nationen, in dem es heißt, dass China bei der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben könnte, wird erst im September 2022 erscheinen.

Doch schon jetzt fordern in Umfragen zwei von drei Deutschen wegen der grauenhaften Berichte aus Xinjiang eine „härtere Gangart“ gegenüber China. Es ist abzusehen, dass bald drei Viertel aller Deutschen angeben werden, sie sähen China negativ – viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Wer also soll sich in Hamburg oder München für den Preis eines Tesla einen Nio aus China vor die Tür stellen, um sich dann von Nachbarn und Freunden anhören zu müssen, dass er damit eine Diktatur unterstützt?

Autos, nicht Politik

William Li sagt, dass es ja um die Autos gehe, nicht um Politik. Er lobt Deutschland, äußert seinen Respekt vor deutschen Autoherstellern und nennt das Land den härtesten Automarkt der Welt. Damit hat er recht. Von Januar bis Juli 2022 stammen zwei Drittel aller neu zugelassenen Autos von deutschen Konzernen. In der Oberklasse, in die Nio strebt, sind die deutschen Käufer noch patriotischer. Was nicht von Audi, BMW, Daimler und Porsche stammt, rangiert unter „ferner fuhren“. Und doch vergeht kaum eine Woche, in der ein chinesischer E-Auto-Hersteller nicht den Gang nach Deutschland ankündigt.

Schon kurz nach Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation beschrieb der „Spiegel“ unter der Überschrift „Der Sprung des Drachen“ die gigantische Autoproduktion im Reich der Mitte und fragte, ob Deutschland bald „Jobs an das Milliardenreich“ verliere. Nun sind die Chinesen endlich da. Die Hersteller Aiways , MG Roewe und Lynk verkaufen bereits in der Bundesrepublik. Xpeng , Great Wall und BYD wollen Ende des Jahres kommen. Nio eröffnet in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München Showrooms an den besten Adressen. Unternehmensberater haben ihren Kunden aus Fernost erzählt, den deutschen Automarkt zum genau richtigen Zeitpunkt aufzurollen. Vom kommenden Jahr an wird die Kaufprämie für E-Autos gesenkt. In der Oberklasse, in die Nio strebt, fällt sie gleich um 2000 Euro. Da sie aufgrund der niedrigen Löhne in der Heimat günstiger anbieten können, sehen sich Chinas Autobauer im Vorteil.