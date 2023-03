Über einen solchen Einstand kann sich Andrea Guerra nicht beschweren. Der Italiener, der seit Januar neuer Vorstandsvorsitzender des italienischen Modehauses Prada ist, konnte am Donnerstag bessere Jahreszahlen präsentieren, als die Analysten erwartet hatten. Besonders der Gewinn des Konzerns, zu dem unter anderem auch die Marke Miu Miu gehört, entwickelte sich prächtig.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



An der Börse legte der Kurs der Prada-Aktie im Laufe der vergangenen zwölf Monate fast 50 Prozent zu. Kein Wunder: Die Bruttoumsatzrendite kletterte im abgelaufenen Jahr um 30 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro, bei einem um ein Fünftel gestiegenen Jahresumsatz von nun 4,2 Milliarden Euro. Wenn man von den Erlösen die Herstellungskosten abzieht, bleibt somit eine Umsatzrendite von 79 Prozent.

Damit kann Prada locker weitere Kosten wie für Entwicklung, Marketing, Verkauf, Finanzierung und Steuern abdecken, sodass ein Nettogewinn von 465 Millionen Euro bleibt – ein Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der neue Chef sprach von einem „enormen Wachstumspotential“ des italienischen Unternehmens, das an der Börse von Hongkong gelistet ist und dort seit Jahresbeginn einen Kursgewinn von 20 Prozent auf die Marktkapitalisierung von knapp 17 Milliarden Euro erlebte.

„Wir wollen zur Topgruppe gehören“

Guerra, ein Manager, der auf Karrierestationen bei Unternehmen wie Luxottica, LVMH und Eataly zurückblickt, ist freilich nur ein Mann des Übergangs. Die wahren Entscheidungsträger bei Prada sind weiterhin der 76 Jahre alte Patrizio Bertelli sowie seine Ehefrau Miuccia Prada, die sich zusammen mit dem belgischen Desi­gner Raf Simons um das Kreative kümmert. Bertelli und Prada wollen ihren 34-jährigen Sohn Lorenzo Bertelli in einigen Jahren an der Spitze des Familienunternehmens installieren. Heute ist Lorenzo Marketingdirektor und zuständig für Nachhaltigkeitsfragen. Außerdem ist er Rallye-Fahrer und will in diesem Jahr wieder an der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft teilnehmen. Analysten sind zuversichtlich, dass der Generationenwechsel klappen wird.

Im vergangenen Jahr liefen alle Regionen und Produktkategorien gut, und diese Entwicklung setze sich auch 2023 fort, berichtete Finanzvorstand Andrea Bonini. Besonders schlagen sich die Erholung in China und das gute Geschäft zum chinesischen Neujahrsfest nieder. Asien ist der größte Absatzmarkt von Prada. Die Region stagnierte zwar, wenn man das gesamte Jahr zugrunde legt, doch Ende 2022 belebte sich das Geschäft. Zudem legte der Umsatz in Europa um fast zwei Drittel zu.

Mehr zum Thema 1/

In der Produktpalette liefen unter anderem Pumps mit Fersenriemen für die Damen und Halbschuhe aus gebürstetem Leder gut, zudem kommt nach Angaben des Unternehmens die neue Schmuck-Kollektion an. Das Umsatzplus stammte nach Angaben des Unternehmens aus Absatzsteigerungen und Preiserhöhungen; die Investitionen sollen wachsen. „Die Branche polarisiert sich immer stärker in zwei Gruppen. Wir wollen zur Topgruppe gehören“, sagte der Finanzvorstand Bonini. Die Dividende wird von 7 auf 11 Cent je Aktie steigen.