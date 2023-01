Wasserstoffwirtschaft : Ein neuer Hoffnungsträger für Thyssenkrupp

Aktualisiert am

Grüne Ziele: So soll die Ammoniak-Fabrik aussehen Bild: Thyssenkrupp

Für Eon und später Uniper hat sich Cord Landsmann viele Jahre um sauberen Strom aus Wind und Sonne gekümmert, bei Thyssenkrupp geht es darum, wie sich dieser Strom in Brennstoffe umwandeln und transportieren lässt. „Von grünen Elektronen zu grünen Molekülen: Da schließt sich ein Kreis“, sagt Landsmann.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Seit Jahresbeginn steht der 53 Jahre alte Manager an der Spitze von Thyssenkrupp Uhde, einem traditionsreichen Anlagenbauer mit Hauptsitz in Dortmund. Das Unternehmen, weltweit rund 5000 Mitarbeiter, davon 1000 in Deutschland, plant und baut rund um den Globus Düngemittel- und Chemiefabriken, Raffinerien, Kokereien und andere Industrie­anlagen.