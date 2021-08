Akasol-Chef : Unternehmer wird Angestellter

Aktualisiert am

Unternehmer oder Vorstandschef? Sven Schulz macht keinen Hehl daraus, dass er eigentlich lieber beides geblieben wäre. „Die Perspektive, ein Unternehmen selbst weiterzuentwickeln und seinen Wert noch höher zu treiben, war schon reizvoll“, sagt Schulz. Doch nun, nach der Übernahme des Darmstädter Batteriesysteme-Spezialisten Akasol durch den amerikanischen Automobilzulieferer Borg­warner, hält Schulz als Chef der Ra­vensburger Schulz-Group nicht mehr 47 Prozent der Anteile des Unternehmens, sondern ist nur noch Angestellter. Ihre Anteile hat die Familie verkauft. Dass Schulz diesen Schritt vom Haupt­aktionär eines eigenständigen Betriebs zum Vorstandschef der Tochtergesellschaft eines globalen Konzerns gegangen ist, sei ihm nicht leichtgefallen, räumt er ein: „Das war eine große Hürde für mich bei der Übernahme.“

Daniel Schleidt Stellvertretender Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Trotzdem hat er sich entschlossen, das von ihm mit aufgebaute Unternehmen, das Batteriezellen zu Systemen zusammensetzt, die in Elektro-Nutzfahrzeugen wie Bussen und Lastkraftwagen zum Einsatz kommen, an den amerikanischen Kon­zern aus Michigan zu verkaufen. Lange habe er sich Zeit gelassen für die Entscheidung. Schließlich ist Akasol seit Jahren auf Wachstumskurs – in diesem Jahr rechnet Schulz mit einem Umsatzplus von 50 Prozent. Und Fachleute wie Analysten bescheinigen dem börsennotierten Unternehmen eine gute Perspektive auf dem Zu­kunftsmarkt elektrischer Antriebe.