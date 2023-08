Es war eine ungewöhnliche Mail, die viele Vorstände und Leiter von Konzernrechtsabteilungen in dieser Woche von ihrer Anwaltskanzlei Dentons erhielten. In vier knappen Absätzen kündigt Dentons darin ihren fast vollständigen Rückzug aus China an. Die nach Zahl der Anwälte weltweit größte Kanzlei sieht diesen Schritt aufgrund des verschärften regulatorischen Umfelds für chinesische Kanzleien als zwingend notwendig an. Dabei gehe es vor allem um neue Anforderungen „in den Bereichen Datenschutz, Cybersicherheit, Kapitalkontrolle und Governance“, heißt es in der Mitteilung, die der F.A.Z. vorliegt. Bereits zum Monatsende August verlässt die chinesische Mitgliedsfirma Beijing Dacheng Law Office den Dachverband Dentons, der als Schweizer Verein organisiert ist.

„Zukünftig wird Dacheng als eigenständige Kanzlei agieren und als bevorzugte Kanzlei von Dentons für Mandanten mit Rechtsbedarf in China tätig sein“, erklärt eine Kanzleisprecherin auf Anfrage. Damit ist die wirtschaftlich erfolgreiche Fusion der westlichen Großkanzlei mit der nationalen chinesischen Einheit beendet. Dentons und Dacheng wollen sich aber in den mehr als 80 Ländern, in denen beide Einheiten Geschäftsbeziehungen unterhalten, weiterhin gegenseitig empfehlen.