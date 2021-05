Delivery-Hero-Chef : „Wenn ich hier Essen bestelle, dauert das meist anderthalb Stunden“

Wie geht es Ihnen, Niklas? Sie haben gerade verkündet, dass Delivery Hero nach Deutschland zurückkehrt – stressiger Tag?

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Es war ein toller Tag! Er hat noch mehr Spaß gemacht als die meisten anderen Tage. Ich bin super aufgeregt.

Warum gerade „Spaß“?

Ich habe in der Vergangenheit in all diesen Produktbesprechungen gesessen und jedes Mal gedacht: Ich wünschte, ich würde in Montevideo leben und könnte einen Lieferdienst wie dort nutzen! Es war wirklich hart, in Deutschland keinen vergleichbaren Service zu haben. Und jetzt fühlt es sich so an, als würde sich das bald ändern. Die ganze Firma steht Kopf.

Sie sagen also, in Deutschland gibt es bislang nur schlechte Essenslieferdienste – und jetzt kommt Delivery Hero zurück und macht alles besser?

So würde ich das nicht sagen. Aber ich denke, dass der deutsche Markt unterversorgt ist. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind, aber wenn ich hier Essen bestelle, dauert das meist eine oder anderthalb Stunden und dann kriege ich eine lausige Aluminiumschale, die übergelaufen ist und ... puh. Also ja, ich denke, der deutsche Markt ist unterversorgt.

Was macht Sie so sicher, dass Ihr Lieferdienst besser ist die Konkurrenz?

Als wir Deutschland verlassen haben, war unser damaliger Lieferdienst Foodora schon wahrscheinlich der beste Lieferdienst in Deutschland. Seitdem haben wir uns stark weiterentwickelt. Zugleich hat sich der Standard der Lieferdienste hier aber zurückentwickelt. Es gibt einfach eine große Differenz zwischen dem Service, den wir in anderen Ländern anbieten, und dem, was in Deutschland zur Zeit Standard ist.

Sie haben gesagt, dass Sie mit dem Verkauf ihres ehemaligen Deutschlandgeschäfts an Lieferando und dessen Mutterkonzern Takeaway einem zweijährigen Konkurrenzverbot zugestimmt haben. Nach meiner Rechnung dürfte das im vergangenen Dezember abgelaufen sein. Sie kehren also fast so schnell wie möglich zurück.

Offiziell wurde die Transaktion sogar erst im April 2019 abgeschlossen.

Dann haben Sie wirklich die allererste Gelegenheit zur Rückkehr genutzt.

Es war ein bisschen Zufall. Anfang des Jahres hatten wir noch keine Pläne, nach Deutschland zurückzukehren. Natürlich war der Gedanke bei uns da, dass man es hier besser machen müsste. Aber wir hatten so viele andere Prioritäten, wir sind in Japan gestartet und haben im Liefergeschäft für Lebensmittel expandiert. Wieder nach Deutschland zu gehen, war immer etwas, das sich großartig anfühlte, aber wobei wir immer das Gefühl hatten, keine Zeit dafür zu haben. Als wir die Idee dann aber intern mal ins Spiel gebracht haben, waren alle einfach unheimlich begeistert davon.

Mehr zum Thema 1/

Delivery Hero war bislang vor allem in weniger entwickelten Märkten erfolgreich, etwa in Asien. Hier in Deutschland sind die Margen niedriger, weil die Löhne höher sind. Warum halten Sie einen Markteintritt hier also für eine gute Idee?