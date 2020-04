Delivery-Hero-Chef Östberg : Der Langläufer

Aktualisiert am

Niklas Oestberg, CEO von Delivery Hero, neben seinem Firmenlogo im Hauptsitz des Unternehmens an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Bild: Andreas Pein

Es gibt in Berlin viele Geschichten von Gründern, die mit großen Erwartungen starteten und sang- und klanglos irgendwann nichts mehr von sich hören ließen. Viel Geld von Investoren eingesammelt – und am Ende: außer Spesen, nichts gewesen. Gegenbeispiele zu diesem Bild, das häufig auch generell von der Berliner Start-up-Szene vorherrscht, gibt es aber auch. Niklas Östberg zum Beispiel.

Der gebürtige Schwede gründete im Jahr 2011 Delivery Hero. Das Unternehmen ist der nach Umsatz und Zahl der Bestellungen größte Essenslieferkonzern der Welt außerhalb Chinas. In 44 Ländern können Kunden per Smartphone-App bei Restaurants in ihrem Umfeld bestellen und bekommen sie dann von dem Berliner Konzern geliefert. Mit den Gebühren dafür erwirtschaftete das im M-Dax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 1,5 Milliarden Euro.