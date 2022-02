Deezer-Chef im Gespräch : „Tech-Konzerne müssen mit Musik kein Geld verdienen“

Aktualisiert am

Deezer verabschiedet sich als erster größerer Musikdienst in Deutschland vom Standardpreis 9,99 Euro. Ein überfälliger Schritt, sagt der Chef – und hofft auf mehr Verständnis für das System Streaming.

Neil Young macht seit seinem Abgang bei Spotify Werbung für Amazon Music. Doch auch andere Dienste bemerken einen Effekt der durch den Musiker ausgelösten Debatte. In vielen Märkten habe Deezer vermehrt Anmeldungen registriert, gerade in den USA oder Kanada, wo man recht klein sei und kaum werbe, sagt Jeronimo Folgueira im Gespräch mit der F.A.Z. Der Fokus des seit Mai 2021 an der Spitze des französischen Dienstes stehenden Managers liegt aktuell aber anderswo.

Als erster größerer Dienst verabschiedet sich Deezer in Deutschland vom Standardpreis von 9,99 Euro im Monat. Nach Preiserhöhungen in Frankreich und Großbritannien kostet das Einzelabo hierzulande für Neukunden künftig nun 10,99 Euro und das Familien-Abo mit den üblichen sechs Zugängen 16,99 Euro statt 14,99 Euro. Dafür ist von nun an HiFi-Tonqualität enthalten. Das gesonderte HiFi-Abo für vordem 14,99 Euro je Nutzer fällt weg. Unverändert bleibt das werbefinanzierte Gratis-Angebot mit weniger Funktionen und schlechterem Ton.