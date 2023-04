Der anstehende Umzug des spanischen Großkonzerns Ferrovial in die Niederlande befeuert die Debatte über Steuerkonkurrenz. Auch im Nutznießerland kommen Fragen auf: Politiker der linken Opposition begehren im Parlament in Den Haag Auskunft über mögliche Steuervorteile – namentlich darüber, ob hier eine der umstrittenen Sonderabsprachen im Spiel ist, welche die Niederlande mit Einzelunternehmen treffen können.

Spanische Politiker reagieren wütend. Nachdem die Hauptversammlung am Donnerstag das Vorhaben gutgeheißen hat, will Ferrovial – derzeit mit Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro – den Umzug nach Amsterdam schnell abschließen und dort an die Börse gehen – was als Sprungbrett an die New Yorker Börse gedacht ist.

Steuern und Gesetze

Generell spielen in der Standortdebatte in den Niederlanden zwei Aspekte eine Rolle: zum einen das Steuerthema, nachdem günstige Gesetze viele Jahre lang Unternehmen mit ihren juristischen Sitzen ins Land gelockt hatten. Die Börse Amsterdam ist außerdem nach Aussage von Kapitalmarktanwälten attraktiv wegen weniger komplizierte Regulierung durch Aufsichtsbehörden. Zum anderen hat die fünftgrößte EU-Volkswirtschaft zuletzt spektakuläre Konzernabgänge erlitten: Der Ölkonzern Shell und der Konsumgüteranbieter Unilever gaben den niederländischen Teil ihrer Doppelzentralen auf und sind nur noch in London ansässig.

Der Chemiekonzern DSM soll nach der Fusion mit dem Schweizer Wettbewerber Firmenich in dessen Heimat den juristischen Sitz einnehmen. Der Wasserbauspezialist Boskalis – bekannt durch seine Rettungsaktion für das havarierte Containerschiff Ever Given im Suezkanal – hat laut über einen Umzug nachgedacht. Jeder Fall ist anders gelagert; doch klagen Wirtschaftsvertreter in letzter Zeit zunehmend über eine unternehmensfeindliche Stimmung im Land. „Ganz allgemein mache ich mir schon Sorgen um das Standortklima“, sagte in der Folge die rechtsliberale Wirtschaftsministerin Micky Adriaansens im Gespräch mit der F.A.Z.

Steuervorteile werden abgestritten

Jetzt aber kommt ein weiterer ausländischer Großkonzern mit seiner Zentrale, so, wie auch Airbus juristisch in Leiden sitzt. Ferrovial, das nach dem Brexit schon begonnen hatte, Aktivitäten von London nach Amsterdam zu verlagern, verneint Steuervorteile als Motiv. Hauptziel seien der nordamerikanische Markt und die weitere Internationalisierung des Geschäfts. Daneben nennt Ferrovial das Triple-A-Rating der Niederlande und die Rechtssicherheit, die das Land biete. „Die Steuern, die Ferrovial nach der Transaktion zahlen wird, werden denen, die es vor der Transaktion zahlt, sehr ähnlich sein“, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Rafael del Pino – selbst Aktionär mit 20,4 Prozent – auf der Hauptversammlung. Man werde auch weiter Steuern in Spanien zahlen, im vergangenen Jahr waren es nach eigenen Angaben 282 Millionen Euro.

Zu einer Analyse der spanischen Sabadell-Bank, über die im März heimische Medien berichtet hatten, nahm Ferrovial nicht Stellung. Demnach könnte der Umzug zwar bürokratische Kosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro bedeuten, aber auch 35 bis 40 Millionen Euro jährliche Steuerersparnis – weil in den Niederlanden die Dividenden von Tochtergesellschaften steuerfrei sind und in Spanien diese Steuererleichterung auf 95 Prozent begrenzt ist. Das Betriebsergebnis belief sich zuletzt auf 728 Millionen Euro bei 7,5 Milliarden Euro Jahresumsatz.