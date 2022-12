DB Schenker : Die Bahn soll ihren größten Schatz verkaufen

Die Deutsche Bahn soll ihre lukrative Tochtergesellschaft Schenker verkaufen. Warum das?

Über diese Nachricht war schon viel spekuliert worden: Die Deutsche Bahn soll ihre Logistik-Tochtergesellschaft DB Schenker verkaufen. Das klingt zunächst nach einer nüchternen Unternehmensnachricht, ist aber tatsächlich eine hochpolitische Angelegenheit, die die Bundesregierung bis hoch zum Bundeskanzler beschäftigt. Denn der Bund ist alleiniger Eigentümer des Konzerns. Somit finanziert der Steuerzahler die Bahn – und ihre risikoreichen Auslandsaktivitäten – kräftig mit.

In der Ampelkoalition reifte deshalb der Wunsch, dass sich die Bahn wieder mehr auf ihr Kerngeschäft in Deutschland konzentrieren soll – und dort gibt es unzählige Baustellen. Nun ist geplant, dass der Aufsichtsrat des Staatskonzerns auf seinem Treffen an diesem Donnerstag in Potsdam dem Vorstand den Auftrag erteilt, die erforderlichen Weichen für den Verkauf zu stellen, wie es in Aufsichtsratskreisen heißt.