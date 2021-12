DB Schenker : Der „Vertrauensspediteur“ der Nazis

Die Logistik-Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn , DB Schenker , will ihre Nazivergangenheit aufarbeiten lassen. Nach Informationen der F.A.Z. wird die Rolle des Konzerns im Nationalsozialismus derzeit im Rahmen einer umfassenden wissenschaftlichen Studie untersucht. Die Arbeit soll dazu beitragen, bislang offene Forschungsfragen zu beantworten. Im Zentrum steht die aktive Beteiligung Schenkers an den sogenannten Arisierungen und an Zwangsarbeit. Nach Abschluss der Studie will der Konzern die Ergebnisse veröffentlichen. Sie werden erst für Ende 2023 erwartet, da sich die Forschung in Archiven mit Blick auf die Pandemie derzeit schwierig gestaltet.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In einer ersten Evaluation wurden zunächst die bisherigen Veröffentlichungen des Unternehmens zur eigenen Geschichte untersucht, wie ein Firmensprecher erläuterte. Dabei habe man festgestellt, dass „hier zentrale Fragen zum Handeln Schenkers in der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 nicht abschließend beantwortet sind“. Zu diesen Fragen zählen beispielsweise die Rolle des Unternehmens in der Rüstungswirtschaft des NS-Regimes, der Einsatz von Zwangsarbeitern sowie der Umgang mit jüdischen Mitarbeitern.