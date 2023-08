Jörg Forthmann ist sich sicher, dass Unternehmen in Zukunft immer mehr ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatten gelangen werden. „Die Menschen haben viel Glauben an die herkömmlichen Ordnungskräfte verloren“, sagt der Marktforscher vom Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Sie blickten früher in Richtung der Politik, der Kirchen und viel früher noch des Adels für Struktur und Verantwortung in der öffentlichen Ordnung. Nach und nach hätten diese aber das Vertrauen der Menschen verloren.

„Nun ist die Wirtschaft die letzte Kraft, an die Menschen Verantwortung delegieren“, sagt Forthmann. Auch die Politik hege die Wirtschaft immer mehr für ihre Zwecke ein. „Einerseits soll durch Regulierung Schaden wie in der Finanzkrise vermieden werden“, lautet ein Teil seiner These. „Andererseits gießt die Politik gesellschaftliche Anforderungen in Gesetze, derer sich Unternehmen fügen müssen.“

Dazu zählen die Rettung der Umwelt und des Klimas, das Erhalten des sozialen Gefüges sowie die Führung des Unternehmens im Einklang mit den Interessen aller Beteiligten. Auf Englisch werden diese drei Kriterien mit dem Kürzel ESG (Environmental, Social, Governance) umschrieben. Zudem sollen Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein sowie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Anhand dieser Kriterien hat Forth­mann mit dem IMWF eine Studie verfasst, die Aussagen von und über Unternehmen analysiert und so den Ruf der Unternehmen mit einem Zahlenwert ausdrückt. Für die Studie wurden Unternehmen aus mehreren Börsenindizes aus den Vereinigten Staaten und aus Europa betrachtet und bewertet. Die Textquellen umfassten Twitterbeiträge, Pressemitteilungen, Nachrichtentexte und Blogeinträge, die die Unternehmen nennen, aus dem ersten Quartal 2023. Es zeige sich, dass Unternehmen, die sowohl auf ihren guten Ruf in wirtschaftlichen Aspekten achten und gleichzeitig Nachhaltigkeitskriterien in ihre Leistungen und Markenpflege einbeziehen, erhebliche Vorteile genießen.

Leistung, Anstand, Kommunikation

In der Studie heißt es, dass Apple, Amazon und Alphabet 56 Prozent ihres Börsenwertes ihrem guten Ruf verdanken. Demnach habe der Ruf eines Unternehmens Einfluss unter anderem auf die Fähigkeiten, Kapital einzusammeln, sich gegen einen Kursverfall abzusichern und die Investoren zufriedenzustellen. Ein guter Ruf sei ein Weg, Wert zu schaffen und Risiken einzudämmen, heißt es. Dabei spiele aber nicht nur Kommunikation eine Rolle. „Die Formel lautet: ‚Leistung plus Anstand plus Kommunikation ist gleich Ruf.‘“ sagt Marktforscher Forth­mann. Der gute Ruf müsse auf solidem Fundament gebaut werden.

An der Spitze der globalen Wertung der Studie steht das französische Technologieunternehmen Schneider Electric . „Das Unternehmen schafft es, nicht nur selbst Vorreiter in Technologie zu sein. Es hilft auch anderen Unternehmen bei der Digitalisierung und Verbesserung ihrer Leistungen in der Nachhaltigkeit“, sagt Forth­mann. Der Ruf als Multiplikator für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung, den sich Schneider erarbeitet habe, sei vorbildlich. In der Rangliste wird Schneider mit 80 Punkten bewertet.

Dax rangiert in der Mitte

Das erste deutsche Unternehmen der Liste ist SAP mit 70 Punkten auf Rang 3, das einen ähnlich konstituierten Ruf wie Schneider vorweisen kann. Unter den vorderen 100 im globalen Vergleich sind nur noch 15 weitere deutsche Vertreter. Auf der Ruf-Skala von 1 bis 100 rangieren deutsche Unternehmen durchschnittlich bei rund 53 Punkten – also im Mittelfeld.

Die deutschen Vertreter mit dem schlechtesten Ruf sind MTU Aero Engines , die Hannover Rück und die Deutsche Bank . Die Deutsche Bank steht am Ende der Liste mit 340 Einträgen, weil sie von den Studienautoren schlechte Werte in allen Bereichen bekommt. Die anderen beiden Schlusslichter liefern zu wenige Aussagen, um gut bewertet zu werden.