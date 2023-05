In diesem Jahr werden erstmals mehr Frauen als Männer neu in die Dax-Aufsichtsräte gewählt. Anders sieht es auf den Spitzenposten in den Kontrollgremien aus.

Zum ersten Mal in der Geschichte des deuschen Aktienindex Dax wurden und werden in diesem Jahr mehr Frauen als Männer auf den Hauptversammlungen der 40 größten deutschen börsennotierten Un­ternehmen neu in die Aufsichtsratsgremien gewählt. 55 Prozent aller neu vergebenen Aufsichtsratsmandate gehen in diesem Jahr an Frauen, wie aus einer Analyse der Personalberatung Russell Reynolds hervorgeht, die der F.A.Z. vorliegt.

Am Ende der derzeit noch laufenden Hauptversammlungssaison werden die Ak­­tionäre der Dax-40-Unternehmen vo­raussichtlich für 17 der 31 neu zu besetzenden Aufsichtsratsmandate Frauen ge­wählt haben, darunter prominente Namen wie die frühere Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder, die seit Anfang Mai im Aufsichtsrat der Deutschen Post DHL sitzt, und die scheidende Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz, die im Februar in den Siemens-Aufsichtsrat gewählt wurde.