Robert Mayr im Interview : „Noch nie hat es so gemenschelt wie in diesen Zeiten“

Herr Mayr, es gibt Zoom, Teams von Microsoft, und jetzt führen wir gerade eine Videokonferenz über Blue Jeans von Verizon. Alles amerikanische Unternehmen und Angebote. Warum existiert eigentlich kein deutsches System? Als Softwarehaus hätte die Datev dafür doch beste Entwicklungsmöglichkeiten.

Theoretisch könnte man so etwas natürlich auch entwickeln. Aber praktisch ist das nicht sehr sinnvoll. Es gibt doch schon vier, fünf, sechs gute Plattformen. Warum sollten wir also Zeit und Ressourcen in so etwas stecken? Grundsätzlich gilt auch hier die Frage: Make or buy? Eine Eigenentwicklung macht bei den Angeboten am Markt für uns da keinen Sinn. Wir wollen uns schließlich nicht mit uns, sondern mit unseren Kunden beschäftigen.