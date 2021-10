Bedenken wegen Datensicherheit : Britische Geheimdienste nutzen Amazons Cloud

Aktualisiert am

Drei britische Geheim- und Spionagedienste werden künftig ihre vertraulichen Daten in den Cloud-Computerressourcen des amerikanischen Konzerns Amazon Web Services (AWS) speichern und auswerten lassen. Der bislang geheime Vertrag soll AWS nach Branchenschätzungen über ein Jahrzehnt etwa eine halbe bis eine Milliarde Pfund Einnahmen bringen.

Federführend ist GCHQ (Government Communications Headquarters), eine Cyber-Behörde in Cheltenham, die sich mit Kryptografie, Datenübertragung und Fernmeldeaufklärung befasst. Auch der Inlands- und der Auslandsgeheimdienst MI5 und MI6 werden ihre Daten in der Amazon-Cloud einspeichern, wie die Zeitung Financial Times berichtete.