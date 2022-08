Dassault-Chef Trappier : Der Herr der Kampfjets

Éric Trappier führt den französischen Kampfjet-Hersteller Dassault und ist einer der wichtigsten Rüstungsmanager in Europa. Wird das von Berlin und Paris geplante Rüstungsprojekt FCAS an seinem Machtanspruch scheitern?

Éric Trappier ist ein Mann klarer Worte. Man könne nicht ewig so weiterdiskutieren, sagte der Chef der französischen Kampfjetschmiede Dassault Aviation Ende Juli an die Adresse seiner Verhandlungspartner, des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Spätestens bis Jahresende gebe er den Gesprächen über das Future Combat Air System (FCAS) noch Zeit. Ansonsten sei das geplante Megaprojekt wohl Geschichte. Das fliegende System besteht aus Kampfjet und Drohnenschwarm, die über eine Datenwolke (Combat Cloud) miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden. Es soll mit rund 100 Milliarden Euro so viel wie kein anderes europäisches Rüstungsprojekt kosten und nach dem Willen der Regierungen in Berlin, Paris und Madrid bis 2040 stehen.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Trappier, Jahrgang 1960 und bekennender Geschichtsfan, lässt keinen Zweifel daran aufkommen, sich der Reichweite seiner Aussagen bewusst zu sein. Schon einmal wollten Deutsche und Franzosen das Nebeneinander von europäischen Luftwaffensystemen vereinheitlichen und im Kampfjetbau gemeinsame Wege gehen. Doch bereits damals platzte das Vorhaben, weil Dassault auf der Systemführerschaft beharrte und die anderen europäischen Projektpartner keinen Primus inter Pares akzeptierten. Nach dem Disput ging man getrennte Wege. Die Franzosen bauten in Eigenregie den Mirage-Nachfolger Rafale. Deutsche, Briten, Spanier und Italiener fanden sich danach im Eurofighter-Konsortium zusammen, um für ihre Armeen den gleichnamigen Kampfjet zu bauen. Zurzeit tun sich beim Aufbau von FCAS ähnliche Konflikte auf, die damals zur Spaltung von Eurofighter führten.