Nur für jüngere TVs geeignet : Dem ZDF sind ältere Fernseher beim Jugendschutz nicht smart genug

Ältere Fernseher können die Jugendschutzprüfung in der ZDF-Mediathek nicht durchlaufen. Doch es gibt für Erwachsene eine Lösung, bestimmte Serien nicht nur zu nachtschlafender Stunde sehen zu können.

Die Serie in der ZDF-Mediathek war ganz unterhaltsam: Trackers. Der südafrikanische Geheimdienst will einen Anschlag in seinem Land verhindern. Die ersten fünf Folgen waren nicht übermäßig brutal, dazu gab es schöne Landschaftsbilder vom Kap. Dann wurde es spannend – die sechste und letzte Folge stand an. „Diese Sendung ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet“, hieß es plötzlich auf dem Bildschirm. Und weiter: „Anmeldung ist fehlgeschlagen. Dein Gerät unterstützt leider keine sichere Anmeldung. Die An­meldung ist daher deaktiviert.“ Ein Anruf beim Hersteller ergab: In der Tat, das Gerät ist schon neun Jahre alt.

Zu alt, um den Abruf von jugendgeschützten Inhalten außerhalb der Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens möglich zu machen. Das be­schied die Antwort der Pressestelle des ZDF: „Aus Datenschutzgründen werden Ihre Daten bei der Anmeldung in der ZDF-Mediathek nach dem neuesten Stand über https verschlüsselt. Leider unterstützen nicht alle TV-Geräte diese Art der Verschlüsselung, und ein Log-in bei ‚Mein ZDF‘ ist dadurch nicht möglich. Dies betrifft vor allem Geräte, die älter sind als 2016. Eine pauschale Angabe, welcher Gerätetyp eine Anmeldung zu­lässt, können wir leider nicht machen.“

Im Klartext: Nutzen Zuschauer und Ge­bührenzahler ein Gerät, das älter als sechs Jahre ist, lassen sich Teile der Me­diathek nur zu nachtschlafender Zeit ab­rufen. Die Frage, ob Zuschauer ihr Alter auch anderweitig nachweisen können, etwa durch Einsenden einer Ausweis­kopie, beantwortet das ZDF trotz konkreter Nachfrage ausdrücklich nicht.

Wann ist ein Fernseher alt?

Doch gehört ein Fernseher mit neun Jahren schon zum alten Eisen? Die Hersteller wollen die Frage auch nicht beantworten. „Lediglich zu den Austauschzyklen von TV-Geräten gibt es allgemeine, nicht Samsung-spezifische Zahlen. Diese lassen jedoch keine Rückschlüsse auf die durchschnittliche Lebensdauer der Produkte zu. Ausgetauschte TVs können zum Beispiel als Zweitgeräte im Haushalt weiterverwendet oder als Gebraucht­geräte veräußert werden“, antwortet der ko­reanische Hersteller Samsung .

Man solle sich doch bitte an Branchenverbände wie den Bitkom wenden, heißt es seitens der von Sony beauftragten PR-Agentur. Der Antwort werden noch zwei Links zu Artikeln im Internet beigefügt. Die sind durchaus aufschlussreich. Eine Lebensdauer zwischen 60 000 und 100 000 Stunden sei durchaus realistisch. Selbst wenn der Fernseher also mehrere Stunden am Tag benutzt wird, kann ein Gerät jahrzehntelang halten. Selbst wer jeden Tag acht Stunden lang sein Fernsehgerät be­nutzt, erreicht erst 2920 Betriebsstunden.

Dass sechs Jahre kein Alter auch für mo­derne Flachbildfernseher sind, lässt auch die Garantiepolitik der großen Hersteller vermuten. So bietet Samsung neben einer zweijährigen Herstellergarantie auch die Option einer Garantieverlängerung um weitere 3 Jahre an, in denen die Geräte oh­ne Selbstbeteiligung repariert oder ausgetauscht werden.

Sicherlich, auf die Lebensdauer von Röhrenfernsehern, die mehrere Jahrzehnte ihren Dienst taten, kommen die modernen Flachbildschirme nicht mehr. Aber nach Daten der Europäischen Um­weltagentur aus dem Jahr 2019 produzieren Hersteller die Geräte für eine Le­bensdauer von elf Jahren. Das Umweltbundesamt geht anhand von statistischen Daten und Modellierungen über die Zeit hinweg davon aus, dass TV-Geräte in Deutschland aktuell eine durchschnittliche Lebensdauer von rund zehn Jahren haben. Dies deckt sich auch mit einer Studie, die das Umweltbundesamt schon 2016 durchgeführt hat. Allerdings war die Hälfte der ausrangierten TV-Geräte noch betriebsfähig, wurde also nicht ersetzt, weil sie am Ende ihres Lebenszyklus angekommen waren.

Edle Metalle und seltene Erden

Moderne Fernseher ähneln, was die verbrauchten Rohstoffe wie Edelmetalle oder seltene Erden angeht, mehr Computern oder Smartphones. Nach einer nicht mehr ganz aktuellen Forschung des Umweltbundesamtes enthalten Fernseher mit LCD- oder LED-Displays zwischen 47,5 und 183 Milligramm Gold, 198 bis 550 Milligramm Silber, bis zu 44 Milligramm Palladium und zwischen 18 300 und 26 576 Milligramm Zinn. Dazu kommen seltene Erden wie Yttrium – bis zu 110 Milligramm werden in einem Fernseher verarbeitet. Das ZDF will von alldem nicht wissen. Die Frage, wie die Kontrolle des Jugendschutzes denn mit Nachhaltigkeit vereinbar ist, mag die Pressestelle des öffentlich-rechtlichen Senders nicht be­ant­worten.

Nun wird es nicht nur das ZDF sein, das Zuschauer dazu bewegt, einen eigentlich noch funktionsfähigen Fernseher auszurangieren. Nach Einschätzung von Alexander Dehmel, dem Experten für Unterhaltungselektronik bei der GfK, gaben die Deutschen im vergangenen Jahr 3,5 Milliarden Euro für neue TV-Geräte aus. Eher wenig: Dehmel spricht von Kaufzurückhaltung, denn zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 gingen für insgesamt 4,2 Milliarden Euro TV-Geräte über den Ladentisch. Der Bedarf an Unterhaltung sei aber nicht generell zurückgegangen. So sollen in diesem Jahr hellere und größere Fernseher im Mittelpunkt stehen, vermutet er.

Wer seinen Fernseher trotzdem nicht zum alten Eisen geben will und auch außerhalb der Nachtstunden jugendgeschützte Inhalte ansehen möchte, dem sei ein einfacher Trick empfohlen, den die ZDF-Pressestelle jedoch nicht verraten hat. Mit einem TV-Stick, der je nach Mo­dell schon von 30 Euro an erhältlich ist, wird auch ein neun Jahre alter Fernseher wieder so smart, dass das ZDF dem Zu­schauer sein Alter abnimmt.