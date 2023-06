Apple sitzt nicht nur auf dem Thron der Börsenwerte, wo das amerikanische Technologieunternehmen mit annähernd 2,9 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen nach Marktkapitalisierung ist. Auch ist der angebissene Apfel mit 880 Milliarden Dollar die wertvollste Marke der Welt, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar besagt.

In der jährlich veröffentlichten globalen Ausgabe der Brandz Studie betrachtet Kantar die Wertentwicklung der größten Marken. Die Ermittlung des Wertes stützt sich einerseits auf öffentlich verfügbare Finanzdaten der Unternehmen, denen die Marken gehören. Andererseits fließen auch weiche Kriterien ein, die in Verbraucherumfragen ermittelt werden.

Unter den größten zehn Marken befinden sich vornehmlich Technologiemarken. Hinter Apple rangiert Google mit 578 Milliarden Dollar, danach Microsoft mit 502 Milliarden Dollar. Aus anderen Bereichen sind McDonald’s , Visa , Louis Vuitton, Mastercard und Coca-Cola vertreten. Nur zwei Marken unter den ersten zehn stammen nicht aus den Vereinigten Staaten.

Deutschland ist zum ersten Mal auf Platz 26 mit der Telekom vertreten, die auch aufgrund ihrer starken Präsenz mit T-Mobile in den Vereinigten Staaten punkten kann. Ihren Marken schreibt Kantar einen Wert von 65 Milliarden Euro zu. Ansonsten ist Deutschland noch weitere fünf Mal vertreten. SAP , Mercedes , Siemens , BMW und DHL tummeln sich größtenteils in der unteren Hälfte der Liste.

Kein gutes Jahr für Markenwerte

Allgemein haben alle Marken in der Betrachtung im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent ihres Wertes verloren. „Wir kommen von einem sehr hohen, vielleicht auch leicht überhitzten Wert der vergangenen Jahre“, sagt Christoph Prox, Markenexperte bei Kantar. Nur 16 Marken auf der Liste konnten ihren Wert steigern. Kein Bereich konnte Wachstum verbuchen.

Am geringsten geschrumpft sind die Bereiche Fast Food, Luxusartikel sowie Essen und Getränke jeweils mit einem Minus von 3 bis 4 Prozent. „Aber das steht nicht dem Wachstumstrend entgegen“, meint Prox im Gespräch mit der F.A.Z. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 sind alle Marken der Liste dieses Jahr 47 Prozent wertvoller.

Mehrere Neuzugänge der Liste stammen aus Schwellenländern. Die neuen chinesischen Vertreter, Online-Händler Shein und der Getränkehersteller Nongfu Spring , vor allem bekannt für sein Mineralwasser, schaffen es aus dem Stand auf die Plätze 70 und 81. Damit überflügeln sie unter anderen Siemens (Platz 77) und BMW (Platz 87) und DHL (Platz 92).

Länder auf der Schwelle

Der größte Aufsteiger kommt mit einem Zuwachs von 92 Prozent aus Indien. Der Telekommunikationsanbieter Airtel steht mit seinen 22 Milliarden Dollar Markenwert auf Platz 76. „Mit der zunehmenden Wichtigkeit dieser Märkte wird der Strom wertvoller Marken von dort nicht abreißen. Auch wenn diese keine lange Geschichte haben“, sagt Prox.

Abseits des chinesischen Wassers gewinnen auch andere Getränkehersteller stark. So zählen die Getränkemarken Pepsi, Fanta, Sprite, Gatorade, Coca-Cola und Johnnie Walker zu den wachstumsstärksten Marken. „Verbraucher besinnen sich im Moment auf ihre Grundbedürfnisse und Marken, die diese auch befriedigen“, sagt Markenexperte Prox. So verwundere es auch nicht, dass Energiemarken wie Exxon, Shell und Saudi Aramco in der Liste vertreten sind. Inflation und steigende Energiepreise spielen diesen in die Hände.