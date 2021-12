Unternehmens-Lenker : Das sind die Manager des Jahres 2021

Henry Ford wird folgendes Zitat zugeschrieben: „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.“ Es stammt aus einer Zeit, die noch nicht durch Youtube-Videos oder Linkedin-Beiträge dokumentiert ist. Aber es passt zu jenem Pionier der Automobilbranche, der seinen Beitrag zur Revolution der Mobilität insgesamt geleistet hat. Die Ford Motor Company perfektionierte einst die Fließbandproduktion und setzte damit neue Maßstäbe für die gesamte Industrie. Etwa gleichzeitig setzten sich in modernen Fabriken die Grundsätze des Scientific Management durch, die der Ingenieur Frederick Winslow Taylor zur exakten Steuerung von Arbeitsprozessen konstruiert hatte. Fordismus und Taylorismus wurden die Paradigmen des frühen 20. Jahrhunderts und gaben den industriellen Takt vor. Wer sich nicht anpasste, wurde vom Wettbewerb bestraft.

Das frühe Erkennen von Marktentwicklungen sowie die rechtzeitige Anpassung von Geschäftsmodellen an diese Trends gehört seit jeher zu den Kernaufgaben moderner Manager. Die Aufgabe gestaltet sich umso schwerer, als es nicht nur um das Abschätzen bloßen Konsumverhaltens geht, sondern auch darum, wie sich die politischen und juristischen Rahmenbedingungen verändern. Oft ist es schwer zu unterscheiden, was eine langfristige Marktentwicklung ist und was vielleicht nur ein kurzfristiger Trend. Mancher vermeintlich genialer Managementcoup entpuppte sich später als großer Fehlgriff. Oft sind dann die großen Weichensteller jedoch längst nicht mehr im Amt.

Stabilisation nach der „Hochzeit im Himmel“

Die Automobilbranche erlebt derzeit ähnlich gravierende Umwälzungen wie zu Zeiten Henry Fords. Elektrifizierung, Digitalisierung, immer schärfere Regulierung im Zuge des Klimawandels, dazu kommen aktuell der Chipmangel und angespannte Lieferketten sowie eine immer diffusere weltpolitische Lage. Vor diesem Hintergrund schlagen sich die deutschen Hersteller bislang ordentlich. Gerade der traditionsreiche Daimler -Konzern legte in diesem Umfeld zuletzt regelmäßig starke Zahlen vor. Die Marke mit dem Stern strahlt rund um den Globus. Auch Donald Trump hat es als US-Präsident nicht geschafft, die Zahl deutscher Premiumkarossen auf der Fifth Avenue merklich zu verringern. Genauso lieben die Chinesen immer noch die Statussymbole aus dem Schwäbischen. Hätte Ola Källenius, der Vorstandschef von Daimler, seine Mitarbeiter also gefragt, was sie sich von der Zukunft erwarten, hätte die Antwort sinngemäß wohl gelautet: Pferde! Warum etwas ändern, was doch gut läuft?

Källenius beerbte im Mai 2019 Dieter Zetsche an der Spitze von Daimler. Dessen Verdienst war es gewesen, nach der in Trümmern geendeten „Hochzeit im Himmel“ mit Chrysler den Konzern stabilisiert und auf den Pfad des Erfolgs zurückgeführt zu haben. Der Schwede trat anfangs extrem kontrolliert und ruhig auf. Wenig ließ erahnen, welchen Weg er einschlagen will. Umso lauter daher der Paukenschlag, als er Anfang dieses Jahres die Aufteilung in einen Automobil- und einen Nutzfahrzeugkonzern bekannt gab. Für Källenius der einzige Weg, beide Teile deutlich wettbewerbsfähiger zu machen. Zweifellos ein mutiger Schritt, schließt er doch mit 125 Jahren gemeinsamer Geschichte unter einem Dach ab. Im Interview mit der F.A.Z. sprach der Manager davon, eine Wohngemeinschaft aufzulösen. Der Markt verändere sich derzeit so unglaublich schnell, dass Geschwindigkeit für beide Seiten von hoher Bedeutung sei. Kurz vor Jahresfrist wurde der Umzug der beiden Marken dann vollzogen: Nun fahren die Autos unter dem Namen Mercedes-Benz weiter, während die Nutzfahrzeuge unter Daimler Truck firmieren. Mitte Dezember gingen die Trucks dann an die Börse.