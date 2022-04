ProSieben und Sat.1 : Das Schweigen der Fernsehbarone

Aktualisiert am

Zwischen Pier Silvio Berlusconi und Rainer Beaujean herrscht Funkstille. Beide werfen dem jeweils anderen vor, ihn nicht einzubinden. Nun darf der Italiener seinen Anteil an seinem deutschen Konkurrenten auf mehr als 25 Prozent erhöhen.

Pier Silvio Berlusconi steht schon seit geraumer Zeit in einer spannungsgeladenen Beziehung mit ProSiebenSat.1. Bild: REUTERS

Diese Nachricht ist ganz nach dem Geschmack von Pier Silvio Berlusconi, dem Vorstandsvorsitzenden des italienischen Medienkonzerns Media For Europe (MFE), der früher Mediaset hieß: Er darf seinen Anteil an dem deutschen Konkurrenten ProSiebenSat.1 auf mehr als 25 Prozent erhöhen, wie das Bundeskartellamt am Dienstag bekannt gab. Es ist eine nachträgliche Genehmigung, denn das Unternehmen, das von der Familie des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrolliert wird, hält nach eigenen Angaben bereits mehr als ein Viertel der Aktien.

Der 52 Jahre alte Pier Silvio Berlusconi, der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten, steht seit geraumer Zeit in einer spannungsgeladenen Beziehung mit ProSiebenSat.1 und deren Vorstandssprecher Rainer Beaujean. Die Deutschen wollen sich nicht dem Plan fügen, einen europaweiten werbefinanzierten Fernsehkonzern aufzubauen. Beaujeans Strategie, das Fernsehgeschäft national aufzuziehen, dabei auch im Internet Parfums zu verkaufen und eine Datingplattform zu betreiben, leuchtet den Italienern nicht ein. Noch sagen sie, dass sie ProSiebenSat.1 eine Chance gäben und die wirtschaftlichen Ergebnisse abwarten. Doch hinter vorgehaltener Hand klingt durch, dass sie Schwächen in der Bilanz der Deutschen sehen. Welche, darüber wird geschwiegen. Der Finanzchef Marco Giordani erklärte dem „Handelsblatt“ kürzlich, es gäbe „aktuell“ keine Übernahmepläne, doch er fügte hinzu: „Was in einem Jahr ist, wird man dann sehen.“