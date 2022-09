Immer größer, immer schärfer : Das neue Geschäft mit den kleinen TV-Riesen

TV-Geräten geht es wie Smartphones: Sie werden größer und größer. Galten vor Jahren Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll als wuchtig, sind heute Displays mit 55 oder 65 Zoll Standard. In den Hallen der Konsumelektronikmesse IFA, die dieser Tage in Berlin stattfindet, sind auch Riesengeräte jenseits der 100-Zoll-Marke, das sind mehr als zweieinhalb Meter, problemlos unterzubringen und elegant zu präsentieren. Aber wer einen solchen Giganten nach Hause schaffen will, stößt im wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenzen – die seines Kofferraums, seines Treppenhauses, seines Wohnzimmers und seines Geldbeutels.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Eine neue Technologie verspricht Abhilfe: Laser-TV. Es handelt sich dabei grundsätzlich um Projektoren, aber um ganz besondere. Im Gegensatz zu normalen Beamern benötigen sie nur wenige Zentimeter Abstand zur Projektionsfläche. Deswegen sprechen Experten auch von Kurzdistanzbeamern. Mit nur elf Zentimetern Entfernung werfen Laser-TV-Geräte ein 80 Zoll großes Fernsehbild an die Wand, mit 30 Zentimetern sogar ein 120 Zoll großes. In ihrem Firmenblog verweist die Fachhandelsorganisation Euronics auf die vielen Vorteile der Technik. Sie sei angenehmer für die Augen, weil die Zuschauer nicht direkt angestrahlt werden. Die Geräte seien mit 25.000 Stunden Betriebsdauer langlebig, kompakt und unauffällig und benötigten sehr viel weniger Strom als ein Standardfernseher.