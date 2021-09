Vitesco-Chef im Interview : „Das Elektroauto ist eine fantastische Chance für uns“

Herr Wolf, Sie haben einen der schwierigsten Jobs in der deutschen Autoindustrie.

Wie kommen Sie darauf?

Sie sollen das kriselnde Geschäft mit Verbrennungsmotorantrieben, das der Alteigentümer Continental loswerden wollte, diesen Monat unter dem Namen Vitesco an die Börse bringen. Ihr Unternehmen wurde als automobile Bad Bank und Resterampe bezeichnet.

Diese Begriffe, die Sie verwenden, sind Schnee von gestern. Vor zwei Jahren sahen manche unser Unternehmen vielleicht noch so negativ. Das hat sich mittlerweile komplett geändert. Die Investoren am Kapitalmarkt haben erkannt, dass Vitesco Technologies eine führende Position in einem boomenden Markt haben kann. Die Zukunft des Automobils ist elektrisch – und wir haben alles, was es braucht, um in diesem Markt erfolgreich zu sein. Das Elektroauto ist eine fantastische Chance für uns. Vitesco Technologies ist ein Perle.