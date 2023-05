Aktualisiert am

Der Autoverkehr wird zwar von Politikern bekämpft, wie hier mit der Fußgängerzone in Berlins Friedrichstraße. Die Deutschen fahren aber weiter Auto. Bild: dpa

Weder das 9-Euro-Ticket noch die Aussicht auf das neue Deutschland-Ticket für 49 Euro haben der Bahn und dem öffentlichen Nahverkehr einen Sympathiebonus gebracht. Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 4000 Konsumenten für die Mobilitätsstudie der Versicherung HUK Coburg. Dabei wurde die Frage gestellt: „Welche Fortbewegungsmittel werden Ihrer Meinung nach die Auswahlkriterien in Zukunft am besten erfüllen?“ Drei Nennungen waren erlaubt. Die Präferenz für die Bahn sank von 16 Prozent in den Jahren 2021 und 2022 auf 15 Prozent. Straßenbahn und S-Bahn verloren von 12 Prozent Zustimmung 2021 auf 10 Prozent im Jahr 2023.

Während im Corona-Jahr 2021 noch 30 Prozent der Befragten ihre Präferenz für „zu Fuß gehen“ äußerten sowie 26 Prozent für das Fahrrad, ist die Beliebtheit dieser Fortbewegungsmittel mittlerweile um gut ein Viertel geschrumpft: In der Umfrage für 2023 gab es noch 23 Prozent Präferenz für den Fußweg und 19 Prozent für das Fahrrad.

Die Beliebtheit des E-Autos, mit 17 Prozent der Präferenzen 2021 und 19 Prozent für 2022, stagnierte in der Umfrage 2023 bei 19 Prozent. Die Diskussion über E-Fuels führte aber zu wachsenden Erwartungen an „Autos mit alternativen klimaneutralen Antrieben“. Erstmals wurde 2022 danach gefragt, und 8 Prozent sahen darin das ideale Fortbewegungsmittel für die Zukunft. Bis 2023 ist dieser Anteil auf 18 Prozent gewachsen. Einschließlich E-Autos und klimaneutral betriebener Autos gewann das Auto unter den Befragten weiter an Bedeutung und wurde 2023 von 72 Prozent als wichtiges Fortbewegungsmittel genannt, nach 67 Prozent im Vorjahr.

Autoindustrie punktet bei Kompetenz

Dazu wollten auch 63 Prozent der Befragten eine Änderung der Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Die größte Kompetenz für Mobilitätskonzepte wurde dabei von 22 Prozent der Befragten der Autoindustrie zugesprochen, noch vor der Bundesregierung (22 Prozent) und der Deutschen Bahn (15 Prozent). Der EU wurde in dieser Umfrage nur von 9 Prozent der Teilnehmer Kompetenz zugesprochen, der Bewegung Letzte Generation nur von 2 Prozent.

„Die Ergebnisse der Umfragen zeigen uns wiederholt, dass die Menschen in Deutschland die Debatten darüber innovativer und mit weniger Scheuklappen geführt sehen wollen“, kommentiert Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK Coburg. „Wie Mobilität in Zukunft funktionieren kann, beschäftigt die Menschen immer mehr. Ich bin überrascht, mit welch großer Mehrheit dabei das Auto klar an Nummer eins steht – gerade vor dem Hintergrund politischer Diskussionen, die das Auto zurückdrängen wollen.“