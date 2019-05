Wegen Trump : Deutscher Mittelstand vertraut China mehr als Amerika

Was waren das noch für Zeiten: „Früher haben wir mit den Kunden über den Fachkräftemangel als großes Geschäftsrisiko gesprochen, heute ist Geopolitik das beherrschende Thema“, erinnert sich Michael Reuther, für Firmenkunden zuständiges Vorstandsmitglied der Commerzbank. Gerade für kleinere Unternehmen stünden Fragen nach Währungsabsicherung oder Risikoabschätzung zunehmend im Mittelpunkt. Die gestiegene Verunsicherung hat vor allem mit einer Person zu tun: Donald Trump.

Die von hoher Unberechenbarkeit geprägte Außen- und Wirtschaftspolitik des Präsidenten erhöht die Unsicherheit enorm. „Die Planungssicherheit nimmt signifikant ab“, sagt Holger Bingmann, der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der von einem „außenwirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel“ spricht. Nicht nur das: Auch das Vertrauen in den traditionell wichtigen Handelspartner Amerika erodiert dramatisch, wie die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zeigen. Demzufolge schätzen mittelständische Unternehmen in Deutschland das planwirtschaftliche China erstmals als verlässlicher ein als die Vereinigten Staaten oder Großbritannien.

Bankmanager Reuther zeigt sich im Gespräch mit der F.A.Z. vom Resultat in dieser Deutlichkeit überrascht: „Das ist eine äußerst bemerkenswerte Entwicklung.“ Diese werde mittelfristig auch die Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen beeinflussen. Derzeit läuft die Konjunktur in Amerika noch gut, auch deutsche Unternehmen investieren ordentlich – zum Teil als Reaktion auf Trumps Politik, etwa die Reform der Unternehmensbesteuerung. Reuther hält dies jedoch für ein Strohfeuer, dessen Wirkung bald verpuffe. Danach könnte sich zeigen, welche Folgen die Politik auch für die Vereinigten Staaten habe.

Besorgt um die Planungssicherheit

Die Studie im Auftrag der Commerzbank wird jährlich vom Marktforschungsinstitut Forsa durchgeführt. Befragt werden rund 2000 Unternehmer oder führende Manager. Aktuell befürchten fast zwei Drittel von ihnen, dass in den kommenden beiden Jahren die Planungssicherheit sinken wird. Fast ebenso viele (61 Prozent) rechnen mit einer Konjunktureintrübung. Auch die Diesel-Krise und der Klimawandel trüben hierzulande das Bild: 45 Prozent der Unternehmen rechnen mit negativen Folgen der Diesel-Krise auf die eigene Geschäftstätigkeit, 35 Prozent bereitet der Klimawandel Sorgen.

Der Studie zufolge ist der Anteil der exportierenden Unternehmen mit zuletzt 52 Prozent seit 2007 ziemlich stabil. Im verarbeitenden Gewerbe sind es sogar mehr als drei Viertel. Rund 80 Prozent der Befragten halten die hohe Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte für den wesentlichen Treiber. Auch die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie günstige finanzielle Rahmenbedingungen wurden genannt.

Auf die neuen politischen Risiken reagieren die Unternehmen laut der Studie unterschiedlich. Kleinere Mittelständler (bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz) konzentrieren ihre Expansion auf ihre Kernprodukte. Ohnehin steht für jedes zweite Unternehmen der EU-Binnenmarkt im Vordergrund. Entgegen der landläufigen Meinung gibt es laut Commerzbank-Vorstand Reuther auch auf den Märkten unmittelbarer Nachbarländer noch viel Potential.

So habe etwa Frankreich unter Präsident François Hollande als riskant gegolten, unter seinem Nachfolger Macron sei das Investitionsklima nun deutlicher offener. Neue Märkte liegen für jedes siebte Unternehmen in Übersee, etwa Indien oder Nordamerika. Auch Afrika rückt in den Fokus, weshalb die Commerzbank ihr Netz an Korrespondenzbanken wieder ausbaut. Produktionsstätten werden am häufigsten nach China (31 Prozent), Südostasien und Polen (je 11 Prozent) verlagert.

Mehr Unterstützung für den Mittelstand

Wie schwierig die Geschäfte mittlerweile geworden sind, macht Außenhandelsverbandschef Bingmann an einem Beispiel deutlich: Im Fall von Containertransporten von Asien nach Europa änderten sich zunehmend noch während des Transports die Einfuhrkriterien. Da jeweils der sogenannte Aufschlagtag im Zielhafen entscheidend sei, bedeute dies in der Regel erhebliche Verzögerungen.

Damit solche Zwischenfälle nicht zum finanziellen Kollaps führten, versuche die Commerzbank die Exportfinanzierungen ihrer Kunden so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, versichert Vorstand Reuther. Von der Politik wünscht sich Bingmann mehr Unterstützung für Themen des Mittelstands. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bislang nur Vorschläge für eine „Industriestrategie 2030“ vorgelegt.

Daran stört Bingmann schon der Name, schließlich basiere die deutsche Wirtschaftskraft zum Großteil auf dem Mittelstand und Dienstleistungen. „Gesteuerte Großunternehmen sind für uns nicht die Lösung“, sagt er. Stattdessen wäre für ihn ein wirkungsvoller Bürokratieabbau sinnvoll. „Am schlimmsten sind die Beantragungswege für die Exporteure“, sagt Bingmann. Häufig seien die Vorschriften so kompliziert, dass die nötigen Formulare erst noch erstellt werden müssen. Bingmann hofft, dass Altmaier in seinem für den Herbst angekündigten überarbeiteten Entwurf solche Punkte berücksichtigen wird.