Bald auch in Amerika eine Hausmarke: Aldi Süd will viele neu gekaufte Märkte umbenennen. Bild: AP

Der Discounter Aldi Süd baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten deutlich aus, indem er rund 400 Märkte der Supermarktketten Winn-Dixie und Harveys übernimmt. Ein wesentlicher Teil der Märkte soll zu Aldi-Filialen umgewidmet werden, teilte das Unternehmen mit, doch sollen auch Filialen unter ihren ursprünglichen Namen bestehen bleiben.

„Die Transaktion unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie in den Vereinigten Staaten“, ließ sich der amerikanische Aldi-Geschäftsführer Jason Hart in einer Unternehmensmitteilung zitieren. Der Discounter plant zudem, selbst noch 120 neue Filialen aufzumachen und damit landesweit auf mehr als 2400 zu kommen. Die Übernahme, dessen finanzielle Details nicht bekannt gemacht wurden, konzentriert sich vor allem auf die Südstaaten. Aldi vergrößert damit seinen Fußabdruck in Alabama, Florida, Georgia, Louisiana und Mississippi. In Alabama hatte Aldi auch Anfang des Jahres erst ein neues Vertriebszentrum eröffnet.