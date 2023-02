Daniel Fabian : Googles digitaler Brandstifter

Aktualisiert am

Das unscheinbare kleine Paket auf ihrem Schreibtisch dürfte die Google-Mitarbeiter im Jahr 2012 nur wenig überrascht haben. Sie alle hatten kurz zuvor ihr Firmenjubiläum beim amerikanischen Internetkonzern gefeiert. Viele gingen davon aus, es handele sich um ein Geschenk ihres Arbeitgebers zu diesem Anlass. In den Paketen fanden sie eine vermeintlich harmlose Spielerei: eine USB-Plasmakugel, in der mit entsprechender Stromzufuhr Lichteffekte zu sehen waren.

Darauf stand das Google-Logo geschrieben. Sie ahnten nicht, dass die Kugel wie eine Tastatur agierte und innerhalb von Millisekunden Schadsoftware aus dem Netz lud, sobald sie die Kugel an den USB-Anschluss ihres Laptops anschlossen. Das Ziel der Attacke: Konstruktionspläne und Designs für Google Glass – damals eines der wichtigsten neuen Projekte des Konzerns. Und tatsächlich: zwei oder drei Google-Mitarbeiter schlossen die trojanische Kugel an ihren Arbeitscomputer an.